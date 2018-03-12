بالفيديو/ لحظة اطلاق الكاسحة UR 77 صاروخها المتفجر في معارك الغوطة

بدء الجيش السوري، اليوم الأحد 25 شباط ، المعارك العسكرية ضد ارهابيي جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها في عدة محاور من الغوطة الشرقية لدمشق .

مصدر عسكري كان قد اكد لمراسلون سيطرة وحدات الجيش السوري على بلدات النشابية و حزرما و تل فرزت والصالحية بعد معارك مسلحي المنطقة.

وسبق تقدم وحدات الجيش السوري تمهيد ناري مكثف بمختلف انواع الاسلحة، لاسيما الكاسحة الروسية UR 77 والتي شهدت جبهات الغوطة استخدمها لتفجير انفاق وشرائك المسلحين قبيل الاقتحام .

موقع مراسلون حصل على فيديو يظهر اطلاق الكاسحة الروسية UR 77 لصاروخها المتفجر باتجاه نقاط ومواقع المسلحين والتي اقتحمتها وحدات الجيش السوري لاحقا .

وتستخدم الكاسحة الروسية UR 77 لتفجير الغام وشرائك المسلحين وذلك من خلال اطلاق صاروخ يجر حبال من المتفجرات والتي تعمل على اصدار كميات كبيرة من الحرارة تعمل على تفجير صواعق الالغام التي نشرها المسلحون مسبقا في المنطقة.

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