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 ايفاد اول حملة للزوار الايرانيين لاداء فريضة حج التمتع في تموز القادم

 ايفاد اول حملة للزوار الايرانيين لاداء فريضة حج التمتع في تموز القادم
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مؤسسة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي،امس الاحد بدء ايفاد أول حملة للزوار الايرانيين لاداء فريضة حج التمتع في 17 يوليو القادم.

وأشار حميد محمدي الى مستجدات التنسيق لتسجيل أسماء من يريدون أداء فريضة حج التمتع لهذا العام، منوها الى ان التسجيل يبدا في تاريخ 27 فبراير.

وحول عدد حجاج فريضة حج التمتع هذا العام قال محمدي، ان موسم هذا العام سيكون كموسم العام السابق، لكننا اقترحنا على الجانب السعودي اضافة 5 الاف الى عدد الحجاج اذ سيصل العدد النهائي الى 90 الف حاج.

ونوه رئيس مؤسسة الحج والزيارة الايرانية الى ان الرحلات بإتجاه السعودية ستبدأ في تاريخ 17 يوليو المقبل حيث ستكون المدة التي سيقضيها الحجاج الذين سيتوجهون في الايام الاولى 40 يوماً.

واشار محمدي الى ان نقل الحجاج سيتم عبر شركة الخطوط الجوبة الايرانية والخطوط السعودية الى المدينة المنورة وجدة، حيث ستنقل الشركة الايرانية الحجاج الى المدينة المنورة والشركة السعودية ستنقل الحجاج الى جدة بدءا من 17 يوليو.

وحول المفاوضات بين ايران والسعودية بشأن الحج، قال رئيس مؤسسة الحج والزيارة الايرانية، ان هذه الجولة من المفاوضات تمت في يناير الماضي بدعوة من السعودية وكانت حول قضايا امن وعزة وكرامة  الحجاج.

وعن الخدمات القنصلية للحجاج الايرانيين في السعودية، قال حميدي، من المقرر  ان يقدم 10 من الموظفين القنصليين الخدمات للحجاج الايرانيين نظرا الى التنسيق الذي حصل بين الجانبين لتولي السفارة السويسرية مهمة مصالح الجانبين في ايران والسعودية.

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