 زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

العالم - حوادث

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد حوالى تسعين كلم جنوب منطقة بورغيرا في مقاطعة اينغا بحسب المصدر نفسه.

وأشار المعهد إلى امكان حدوث بعض الخسائر في الارواح والدمار في الممتلكات.

وتسببت بعض الزلازل الحديثة العهد في المنطقة موجات تسونامي وانزلاقات في التربة.

واوضح المعهد ان المنازل في المنطقة عبارة عن "مزيج من الابنية الضعيفة والمقاومة للزلازل، ما يعني أن أثر الزلزال قد يكون محدودا".

والزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة، الواقعة في منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، حيث تنشط الزلازل والبراكين بسبب الاحتكاك بين الصفائح التكتونية للأرض.

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