الكشف عن أخر احصائية لضحايا الأيزديين بأيدي "داعش"

العالم - العراق

وذكرت المديرية في بيان ان آخر احصائية لها للجرائم التي اقترفتها داعش بحق الكرد الايزيديين كانت كالتالي:

- كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة.

- عدد النازحين من جراء سيطرة تنظيم "داعش" نحو 360,000 نازح.

- عدد القتلى في الايام الاولى من الغزو 1293 مواطن.

عدد الايتام التي افرزتها سيطرة داعش كما يلي :

- الايتام من الاب 1759

- الايتام من الام 407

- الايتام من الوالدين 359

- الاطفال الذين والداهم بيد تنظيم داعش 220

- المجموع الكلي للايتام 2745

- عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 67 مقبرة جماعية، بالإضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية.

- عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش: 68 مزار .

- عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر بنحو (100.000).

اما عدد المختطفين بلغ 6417 منهم:

الاناث 3548

الذكور 2869

أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش كالاتي:

المجموع: 3263 منهم

النساء: 1148

الرجال: 336

الأطفال الإناث: 929

الأطفال الذكور: 850

عدد الباقين: 3154

الاناث: 1471

الذكور: 1683

يذكر ان "داعش" سيطر على الموصل واطرافها في حزيران من العام 2014، وهاجم فيما بعد مناطق سنجار وزمار وربيعة الذي تسكنها اغلبية كردية ايزدية، وقتل عناصر التنظيم وخطف الاف المواطنين في تلك المناطق، واستطاعت قوات البيشمركة بنهاية العام 2015 من استعادة السيطرة على تلك المناطق بعد معارك عنيفة مع التنظيم.

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