مكتب العبادي يرد على تحذير أمريكا بشأن صفقات تسليح مع روسيا

العالم - العراق

واكد مكتب العبادي، الاثنين، انه لايوجد حتى الان اي صفقة بين العراق و روسيا بشأن منظومة اس 400 الروسية، مبينا ان ما اثير هو مجرد كلام في الاعلام، فيما اشار الى انه لم للعراق اي تحذير او رفض من الجانب الامريكي بشأن صفقات التسليح.



وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قرار التسليح بالنسبة للعراق هو قرار مستقل نابع من المتطلبات الميدانية للقوات العراقية وما تحتاجه المنظومة العسكرية الامنية العراقية وبما يتوافق مع مناهج التدريب والعقيدة القتالية للقوات العراقية ويحقق قدرة هذه القوات على مواجهة التحديات القائمة والاخطار المستقبلية".

واضاف الحديثي ان "القرار بشأن هذا الموضوع هو قرار فني تحدده وزارة الدفاع باعتبارها الجهة القطاعية التي تتولى هذا الملف وليس خاضعا لاعتبارات سياسية"، مشيرا الى ان "العراق منفتح على مصادر عديدة للتسليح وتحكمة عملية الاختيار والمفاضلة بين هذه المصادر من خلال حاجة القوات العراقية لهذه الاسلحة ونوعها واسعارها والمتطلبات الفنية الاخرى المتعلقة بالتدريب والصيانة والخدمات المصاحبة ببيع او توريد هذه الاسلحة للعراق".



وتابع انه "لم نتلق او نعلم بأي تحذير رسمي من الجانب الامريكي بشأن صفقات التسليح"، موضحا ان "صفقة التسليح بين العراق وروسيا بشأن شراء منظومة اس 400 الروسية مجرد كلام بالاعلام، ولا علم لنا بذلك".



وأعلن مجلس الاتحاد الروسي، أن العراق احدى الدول المرشحة لشراء منظومة "إس 400"، مبينا أن منظومة "إس 400" تعتبر فريدة من نوعها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية حذرت السلطات العراقية ودولا أخرى من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لقانون مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات (CAATSA).

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