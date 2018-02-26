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العميد غيب برور: مشكلة اميركا مع ايران لا تكمن في الاتفاق النووي

العميد غيب برور: مشكلة اميركا مع ايران لا تكمن في الاتفاق النووي
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

قال قائد منظمة تعبئة المستضعفين (بسيج) العميد غلام حسين غيب برور ان من السذاجة التصور ان مشكلة اميركا مع ايران تتلخص بالاتفاق النووي فقط.

العالم- ايران

واضاف غيب برور، في تصريح ادلى به خلال مراسم تكريم ذكرى 14 الف شهيد من شريحة العمال في البلاد اليوم الاثنين، ان اميركا لاترضى سوى بزوال الثورة الاسلامية ولاتدخر جهدا في نصب العداء لها حيث تؤجج الحرب العسكرية تارة والاقتصادية تارة اخرى.

وتابع: ان الاعداء أعدوا المؤامرات الا ان الشعب احبطها من خلال مشاركته في مسيرات 22 بهمن (11 شباط) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية حيث ابدى حمايته لقيادته ومبادئه.

واشار الى المشاكل الاقتصادية في ايران مؤكدا امكانية التغلب عليها كما ان منظمة التعبئة ينبغي ان تبذل المزيد من النشاطات في مجالات تقديم الخدمات لمختلف قطاعات الشعب.

ونوه الى خطة الاقتصاد المقاوم، مؤكدا على انه لاينبغي الاكتفاء بعقد الاجتماعات والتصريحات بل ينبغي تطبيق هذه الخطة لان اراضي بلادنا تمتلك ثروات هائلة على صعيد الكوادر الانسانية والطاقات العديدة.

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