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وزير الدفاع الايراني: الاعداء يركزون على اضعاف قدرات ايران الدفاعية

وزير الدفاع الايراني: الاعداء يركزون على اضعاف قدرات ايران الدفاعية
الإثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي ان العدو لن يكف ابدا عن عدائه لايران وقال ان محاولات الاعداء المحمومة تتركز على إضعاف القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

واشار العميد حاتمي لدى تفقده جامعة "مالك الاشتر" الصناعية الى اهمية هذه الجامعة على مستوى البلاد والقوات المسلحة وقال ان جامعة "مالك الاشتر" الصناعية مهمتها تكمن في تلبية حاجة قطاع الصناعة الدفاعية والقوات المسلحة .

واكد وزير الدفاع ان اهمية عمل الصناعة الدفاعية وجامعة "مالك الاشتر" الصناعية تكمن في ان المستفيدين من منتجاتهما سيختبرون اداءها على الارض فورا.   

واعرب عن رغبته في الاستفادة اكثر من الطاقات العلمية والجامعية للبلاد في وزارة الدفاع، وقال ان صناعة البلاد والصناعة الدفاعية هي بحاجة الى تضافر جهودهما والى مزيد من التنسيق والتعاطي اكثر فاكثر وصولا الى النهوض بالصناعة والمراكز العلمية للبلاد ومن هنا فان وزارة الدفاع مستعدة لوضع تجاربها وطاقاتها في خدمة الجامعات والقطاع الصناعي.

‌واشار وزير الدفاع في جانب اخر من تصريحاته الى عداء وحقد نظام الهيمنة  ضد الشعب الايراني الشامخ وقال ان الهدف من وراء كل هذا العداء هو اضعاف القدرات الدفاعية للبلاد والقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضح ان العدو لن يكف ابدا عن عدائه لايران، مؤكدا ان المساعي الواسعة للاعداء تركز على اضعاف الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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