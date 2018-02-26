شاهد بالفيديو..انفجار وحريق بمدينة ليستر وسط انجلترا ومقتل 4 أشخاص

العالم - خاص بالعالم

وأوضح قائد شرطة المدينة شان أونيل إن جهود الانقاذ تتواصل في موقع الحادث بحثا عن مصابين أخرين.

وأعلنت الشرطة البريطانية وقوع "حادث كبير"، وأفادت خدمات الطوارئ بأنها تجري عمليات بحث وانقاذ في منطقة الحادث، وتم إغلاق بعض الشوارع المؤدية إلى منطقة "هنكلي رود" التي وقع فيها الحادث، ووجهت نداءات إلى السكان بتجنب الاقتراب من المنطقة.

وقال متحدث باسم الشرطة "في هذه المرحلة لا يوجد اي دليل على ان ما حدث له علاقة بالارهاب".

ودفعت السلطات بست سيارات إطفاء لموقع الحادث الذي تصاعد ألسنة اللهب من منطقة بها عدد من المحال التجارية كما أدت قوة الانفجار أدت إلى "تناثر حطام وانقاض عبر اربعة ممرات من حركة المرور"، وأضاف أن خدمات الطوارئ طوقت حوالى 60 منزلا فى المنطقة وتم اجلاء السكان بسبب حريق "هائل".

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجال خدمات الطواريء هرعت إلى المكان ترافقهم ست سيارات إطفاء.

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