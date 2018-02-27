العالم - اوروبا

وبعد استخدام روسيا حق النقض الـ"فيتو" تم اعتماد قرار روسي بالاجماع اكتفى بتجديد الحظر من دون الاشارة الى ايران.

ويعتبر هذا الامر بمثابة صفعة للولايات المتحدة وحلفائها التي ضغطت خلال المشاورات لتجديد الحظر، لتحميل ايران مسؤولية تسليم الحوثيين صواريخ من صنعها استخدمت لقصف السعودية عام 2017.

وفي ايران، انتقد المتحدث بأسم الخارجية الايرانية سلوك بريطانيا تجاه الأزمة في اليمن وقال: اننا نلاحظ سلوكا غير صادق من قبل هذا البلد ورغم الشعارات التي تطلقها بريطانيا بتسوية الأزمة اليمنية، الا انها تستخدم الآليات الدولية للدفاع عن المعتدي.

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