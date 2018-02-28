البث المباشر
مراسل العالم: الجيش التركي يقصف قريتي رمادية وحميلكة بمنطقة جندريسة في ريف عفرين بالمدفعية الثقيلة
سقوط قذائف مدفعية على اطراف بلدة خان أرنبة ومدينة البعث في ريف القنيطرة واقتصرت الاضرار علىالماديات
مراسل العالم: مدافع الجيش التركي تستهدف قرية ميركان التابعة لناحية موباتا في عفرين وسقطت العديد من القذائف على القرية ومحيطها، والأنباء الأولية تتحدث عن وقوع إصابات بين أهالي القرية.
مصدر ميداني: إستشهاد 5 فتيات تتراوح أعمارهن بين 7 و 15 سنة جراء غارة لطيران العدوان على مزرعة بقرية السد شمال مدينة حيس في الحديدة
مراسل العالم: سقوط قذائف صاروخية على منازل بلدة جبا في القطاع الاوسط من القنيطرة مصدرها المسلحون المتواجدون في بلدة العدنانية في القطاع الجنوبي من القنيطرة
رصد: ارتقاء 30 مدنياً بينهم نساء وأطفال إثر قصف طائرات "التحالف الدولي" قرب قرية الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
مراسل العالم: إرهابيو النصرة والمجموعات التابعة له يستهدفون بـ 6 قذائف صاروخية وهاون الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين من الغوطة عبر مخيم الوافدين
مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق: اضرار مادية جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين مصدرها الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية على محيط سجن النساء بعدرا.
مراسل العالم: المجموعات الإرهابية تستهدف محيط الممر الآمن بمخيم الوافدين بـ 4 قذائف هاون
مراسل العالم: استشهاد طفلة وإصابة 10 آخرين معظمهم من الأطفال نتيجة اعتداء "جبهة النصرة" بالقذائف الصاروخية على محيط مجمع العيادات الشاملة بمدينة درعا

فريقان من متسلقي هملايا يتوجهان الى منطقة سقوط الطائرة الايرانية "أي تي آر"

فريقان من متسلقي هملايا يتوجهان الى منطقة سقوط الطائرة الايرانية
الأربعاء ٢٨ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير عام شؤون الاشراف على عمليات الملاحة الجوية في منظمة الطيران المدني الايراني محمد سعيد شرفي بان فريقين من متسلقي سلسلة جبال هملايا يتوجهان اليوم الاربعاء الى منطقة سقوط الطائرة "أي تي آر" في مرتفعات دنا بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب البلاد.

العالم - ايران

وقال شرفي في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" انه وبسبب استمرار هطول الامطار والثلوج واجتياح العواصف الثلجية فان هنالك صعوبة في عمليات البحث عن بقية جثث ركاب الطائرة المنكوبة "أي تي آر" وصندوقها الاسود.

واضاف، لقد عقدنا جلسات مع فريقين من متسلقي سلسلة جبال هملايا كانوا قد صعدوا الى قمة ايفرست عدة مرات، وتم تقديم التدريبات التخصصية اللازمة لهم حول كيفية البحث عن الصندوق الاسود وبعض المعدات الدقيقة للطائرة والتي يمكنها ان تكون مؤثرة في الكشف عن السبب او الاسباب التي ادت الى وقوع الحادث كما تم تدريبهم على كيفية جمع حطام الطائرة والتقاط الصور لها.

وقال، ان هذين الفريقين اللذين سيتوجهان اليوم الى قمة جبل دنا تم تزويدهم بجهاز الكشف عن المعادن وهم متسلقو جبال لا تاثير للانواء الجوية على عملهم وهم قادرون على البقاء حتى 10 ايام في مثل هذه الاجواء.

واوضح بانه يتم يوميا ارسال وجبات غذاء بالمروحية الى هذين الفريقين في اطار خدمات لوجستية كما سيتم جلب قطع الطائرة التي يتم العثور عليها من قبل متسلقي الجبال المحترفين هؤلاء بواسطة المروحية ايضا.

وصرح بانه وفقا لمنظمة الانواء الجوية ستكون الظروف الجوية سيئة للغاية لنحو اسبوعين تتخللها ايام مشمسة ايضا.

يذكر ان طائرة تابعة لشركة آسمان الايرانية من طراز (ATR -72) تحطمت صباح الاحد من الاسبوع قبل الماضي في منطقة بادنا الجبلية حينما كانت في رحلة لها من طهران الى مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) ما ادى الى مصرع جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم).

وبعد الحادث انطلقت عمليات البحث عن الطائرة المنكوبة الى ان تم بعد يومين العثور على حطام الطائرة من قبل مروحيات الحرس الثوري لتبدا من ثم عملية ارسال فرق الانقاذ والاغاثة لانتشال الجثث المتناثرة في منطقة الحادث حيث تم بالفعل جمع عدد من الجثث لغاية الان.

ومازالت عملية البحث عن بقية الجثث جارية لانتشالها وكذلك للعثور على الصندوق الاسود لمعرفة اسباب الحادث.

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

تعليق البحث عن ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة بسبب سوء الأحوال الجوية

فرق الاغاثة والانقاذ تواصل عملها لنقل جثامين الطائرة المنكوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ولي العهد السعودي يزور بغداد قريبا تلبية لدعوة من العبادي

اغتيال شاب لبناني ثاني يدرس علم الذرة في فرنسا

تركيا ترفض القرار الأممي حول الهدنة في عفرين

23 قتيلا في مواجهات اتنية في شرق الكونغو

واشنطن بوست: سذاجة كوشنر تطرده من تقارير استخباراتية في البيت الأبيض

جنوب السودان تطلع على تجربة مصر في الانتخابات

شاهد..بندر بن سلطان يظهر مجددا.. لكن اين؟

بالفيديو... وضع قنينة ماء قرب الهاتف المحمول فكانت النتيجة مذهلة!

كاتب فلسطيني:”صهاينة الرياض فاقوا نظراءهم من صهاينة الكيان في الإجرام”

8 مرطبات طبيعية تخلصك من جفاف اليد

كم فلسطينياً استشهدوا في سجون الاحتلال؟

تقرير بريطاني يكشف عن أسماء أبرز المرشحين لرئاسة ليبيا

وفاة المخرجة والمنتجة التونسية نجوى سلامة

فضائح المنشطات اللجنة الاولمبية الدولية ترفع الايقاف عن روسيا

ولايتي: لو لا دعم امريكا لما حكم رجعيو المنطقة لحظة واحدة

الآلاف يصطفون بشوارع مومباي لوداع الممثلة الشهيرة

مركز المصالحة الروسي: هدنة الغوطة الشرقية انتهت دون نتائج!

روسيا تبدي قلقها إزاء الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة

الجعفري يكشف كواليس المفاوضات والضغوط التي سبقت قرار الهدنة بالغوطة

ماذا سيحدث اذا نظرت الى الشريك لـ4 دقائق متواصلة؟

الأکثر مشاهدة