الرئيس البلغاري: تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران يأتي ضمن اولوياتنا

العالم - ايران

وأعرب عن إرتياحه لزيارة ظريف لبلغاريا واكد ان بلاده تولي إهتماما كبيرا للعلاقات مع ايران كونها بلدا مهما في منطقة الشرق الاوسط و تعمل على ارساء الامن و الاستقرار فيها.

وفيما دعا الى ازالة العقبات التي تعترض التعاون مع ايران في مجال الترانزيت اكد ان إنشاء ممر من البحر الاسود الى الخليج الفارسي يأتي ضمن البرامج المخطط لها في هذا المجال.

ودعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الثقافية وكذلك التواصل الشعبي سيما في المجال السياحي.

من جانبه أبلغ ظريف تحيات الرئيس روحاني الحارة للرئيس البلغاري وقدم دعوة له لزيارة ايران.

وأضاف إن ايران تنظر الى بلغاريا كدولة تقوم بدور مهم في مجال الترانزيت و النقل.

وأعرب عن ارتياحه لتبادل 21 وفدا بين البلدين في العام الماضي متمنيا ازدهار العلاقات الاقتصادية الثنائية وذلك من خلال إزالة العقبات التي تعرقل التعاون المصرفي.

وفيما اشار الى دعم بلغاريا لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) واصفا الاتفاق بانه انجاز دبلوماسي لعبت اوروبا في تحقيقه دورا كبيرا.

وتابع قائلا إن عشرة تقارير اصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بينت ان ايران التزمت بتعهداتها تجاه الاتفاق بشكل كامل فيما امريكا لاتزال تنتهكه.

ونوه ظريف الى دور ايران البناء في مكافحة الارهاب و التطرف في المنطقة بينما هناك دول في المنطقة تقدم الدعم للجماعات الارهابية.

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