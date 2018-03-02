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بريطانيا ترفض وثيقة الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"

بريطانيا ترفض وثيقة الاتحاد الأوروبي حول
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها أبلغت رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عدم قبول مشروع وثيقة الاتحاد الأوروبي حول "بريكست".

العالم- أوروبا

وترى ماي أن هذه الوثيقة تقوض وحدة المملكة المتحدة، وذكر بيان المكتب الصحفي لرئيسة الوزراء البريطانية : "أكدت رئيسة الوزراء أن مشروع الوثيقة الذي نشرته اللجنة الأوروبية، الأربعاء، غير مقبول لبريطانيا، لأنه في حال تنفيذها فإنها تقوض السوق الداخلية والوحدة الهيكلية للملكة المتحدة".

ونشرت المفوضية الأوروبية، مشروع اتفاقية حول انسحاب المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي والكتلة الأوروبية للطاقة الذرية، التي قدمت في 119 صفحة، وهي نتيجة المرحلة الأولى من محادثات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، فيما تتفاوض لندن مع الاتحاد الأوروبي منذ الصيف الماضي حول شروط الخروج.

وتدور النقاشات حول فترة انتقالية مدتها سنتان تبدأ بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

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