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قائد القوات الجوية للجيش الايراني يلتقي مستشار الامن القومي الباكستاني

قائد القوات الجوية للجيش الايراني يلتقي مستشار الامن القومي الباكستاني
الجمعة ٠٢ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

التقى قائد القوات الجوية للجيش الايراني العميد الطيار "حسن شاه صفي" ، اليوم الجمعة، مستشار الامن القومي الباكستاني "ناصر خان جنجوعة"وبحث معه الاوضاع الاقليمية لاسيما مستجدات افغانستان.

العالم - ايران

واشار العميد الطيار "حسن شاه صفي" خلال لقاء مستشار الامن القومي الباكستاني "ناصر خان جنجوعة"، الى رؤية السلام والاستقرار في افغانستان، قائلا، ان ايران تعتقد ان السلام في افغانستان شرط مسبق ضروري لارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد قائد القوات الجوية للجيش الايراني على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، قائلا، ايران وباكستان بحاجة الى تعزيز علاقتهما قدر الامكان.

وأكد العميد الطيار "حسن شاه صفي" على اهمية الكشف عن العقبات في مسار العلاقات الثنائية وتذليلها، منوها الى ان تعزيز الوحدة في العالم الاسلامي حاجة رئيسية.

ودعا الجانبان خلال هذا القاء الى تدوين استراتيجية فعالة للتغلب على المشاكل المحتملة وتعزيز العلاقات الثنائية والتحرك المشترك لتحقيق مستقبل مشرق.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في القضايا المتعلقة بالامن الاقليمي، مؤكدين على ضرورة زيادة المشاركة في القطاعات التجارية والسياسية والدفاعية والاقتصادية.

يذكر ان قائد القوات الجوية للجيش الايراني وصل يوم الاثنين الماضي  26 فبراير الى العاصمة الباكستانية اسلام آباد والتقى بالجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني وقائد القوات البرية المارشال سهيل امان.

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