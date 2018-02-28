ارمينيا تدعو الى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع ايران الى المستوى السياسي

العالم - ايران

وخلال استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان في يريفان الثلاثاء، اشار كارابتيان الى الانعقاد الناجح للاجتماع الـ 15 للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وقال، ان العلاقات السياسية بين البلدين جيدة جدا وينبغي علينا ان نتمكن من الرقي بالعلاقات الاقتصادية الى المستوى المنشود ايضا.

من جانبه قال وزير الطاقة الايراني خلال اللقاء انه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة على العديد من المواضيع منها توقيع وثيقتين للتعاون الجمركي ومواصلة تنفيذ الخط الثالث لنقل الكهرباء بين البلدين وتسهيلات النقل الطرقي وتنمية السياحة، معربا عن امله بمتابعة تنفيذ هذه التوافقات بجدية من قبل الجانبين.

واعتبر اردكانيان مجالات اخرى مثل الغاء الرسوم على الشاحنات والحافلات بين البلدين وتدشين محطة مغري الكهرومائية والتعاون في مجال تنمية المناطق الحرة وانشاء واحات الصداقة، بانها تشكل امكانيات مهمة لتطوير العلاقات بين البلدين.

109-4