تظاهرة أمام سفارة الإمارات بأنقرة احتجاجاً على احتجاز رجل أعمال تركي

العالم ـ العالم الإسلامي

وتجمع أعضاء وقف “سرّية” (منظمة تركية غير ربحية) أمام مبنى السفارة، وطالبوا بإطلاق سراح أوزتورك فورًا.

وفي كلمة باسم المحتجين، قال رئيس الوقف، ثروت طورغت، “شارك أوزتورك في معرض للأغذية والمشروبات، أقيم في دبي يوم 17 فبراير (شباط) الماضي، وبعد 3 أيام جرى توقيفه في الفندق الذي كان يقيم فيه”.

وأضاف طورغوت أن “السلطات الإمارتية لم توضح أسباب احتجازه، وهذا مخالف للقانون الدولي”، مشيرا إلى عدم التمكن من الحصول على أي معلومات عن رجل الأعمال التركي، منذ 11 يومًا.

والأربعاء الماضي، طالبت زوجة أوزتورك بإطلاق سراحه فورًا، وإعادته إلى بلاده.

وقالت الزوجة إنها وزوجها سافرا إلى دبي يوم 17 فبراير/شباط، ضمن وفدٍ لاتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط التركي، قبل أن يجري احتجازهما هناك من قبل جهة مجهولة.

وأشارت أن الوفد كان يتكون من 75 شخصية من رجال الأعمال الأتراك، للمشاركة في معرض للأغذية والمشروبات.

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