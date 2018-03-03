5 قتلى على الاقل جراء عاصفة ضربت شرق امريكا + صور

العالم - الأميرکيتان

وبلغت سرعة الرياح 129 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى تدفق المياه في شوارع مدينة بوسطن الأمريكية، وإلغاء رحلات جوية، وتعطل خدمة القطارات بأنحاء المنطقة.

وتدفقت مياه البحر في بعض الشوارع الساحلية في بوسطن للمرة الثانية هذا العام، بفعل رياح بلغت سرعتها 113 كيلومترا في الساعة أسفرت أيضا عن اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء.

وطال انقطاع الكهرباء نحو 1.7 مليون منزل وشركة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأمريكي، بعد اجتياح العاصفة للساحل الشرقي من فرجينيا إلى مين.

وأغلقت مكاتب حكومية في واشنطن أبوابها، بعدما تجاوزت سرعة الرياح في العاصمة الأمريكية 96 كيلومترا في الساعة.

وتوقع مركز تابع لهيئة الأرصاد الأمريكية، استمرار تساقط الثلوج والأمطار خلال ساعات السبت.

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