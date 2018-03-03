 ظريف يعرب عن سعادته بعد زيارته لدول البلقان وأوروبا الشّرقية

واكد وزير الخارجية وعبر تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اكد سعادته لنجاح زيارته الأخيرة الى دول البلقان وأوروبا الشّرقية؛ مبينا انه "بعد الزيارات الناجحة التي قمت بها الى بلغراد، صوفيا وزاغرب، اليوم أنا في سراييفو وسعيد لأننا نستطيع تعزيز العلاقات العميقة مع كافة البوسنيين. نحن نشكر زعماء البوسنة والهرسك لتأكيدهم بان شعب هذا البلد لن ينسى دعم إيران السّابق لهم".

واجرى ظريف جولة لدول البلقان واوروبا الشرقية التي امتدت لـ 5 أيام، شملت 4 بلدان من منطقة البلقان وشرق أوروبا، وبحث مع مسؤولي هذه الدول في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كذلك شارك في عدد من اللقاءات التّجارية المشتركة.

وعاد وزير الخارجية الإيراني صباح اليوم السّبت الى طهران مختتما هذه الجولة.

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