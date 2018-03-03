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ظريف يصف زيارته للبوسنة والهرسك بالمثمرة جدا

ظريف يصف زيارته للبوسنة والهرسك بالمثمرة جدا
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع رئيس المجمع البرلماني البوسني اوغنين تاديتش بشان تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية، واصفا زيارته للبوسنة والهرسك بالمثمرة جدا.

العالم - ايران

وخلال لقائه رئيس المجمع البرلماني البوسني في سراييفو الجمعة قال ظريف، لقد كانت الزيارة مثمرة جدا وكانت هنالك لقاءات عمل جيدة جدا بين التجار ورجال اعمال الطرفين.

واضاف، نحن نرغب باستمرار الاستقرار واواصر المودة في البوسنة والتعاون بين جميع القوميات في جمهورية البوسنة والهرسك.

واشار ظريف الى العلاقات بين شعبي البلدين والعلاقات الثقافية العريقة والراسخة، معلنا استعداد ايران لتطوير العلاقات في كافة المجالات ودون اية قيود.

بدوره اعلن رئيس المجمع البرلماني البوسني عن دعم المجمع لتطوير العلاقات مع ايران في كافة المجالات والمستويات. 

وبحث الجانبان خلال لقائهما بشان تطوير العلاقات البرلمانية وتعزيز التبادل لاسيما في الحقل السياحي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتسهيلات المتعلقة بتاشيرات الدخول.

كما ناقشا القضايا الاقليمية والدولية وضرورة التعاون علي صعيد المكافحة الشاملة للارهاب والتطرف.

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