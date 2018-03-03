بالفيديو....بوتين: نطالب القضاء الأميركي بتقديم وثائق حول التدخل الروسي

العالم - خاص بالعالم

وكانت الخلافات بين واشنطن وموسكو بشأن المزاعم الاميركية بتدخل عدد من الشخصيات الروسية بالانتخابات الرئاسية الاميركية الماضية تتعقد مع مرور الايام.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا السلطات القضائية الأميركية، إلى تقديم طلب رسمي موثق إلى النيابة العامة الروسية مرفق بالوثائق الرسمية لمحاسبة أي شخص تدعي واشنطن ضلوعه في الانتخابات الاميركية.



وفي اشارة الى المعلومات السرية حول التدخل الروسي في الانتحابات، اقر كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي اقرا بأن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة السابقة مع المعلومات المصنفة سرية وحساسة لم يكن بالمستوى المطلوب. واعتبر كيلي إن عناصر البيت الأبيض لم يكونوا بالمستوى الذي اختبره كما ان وجود بعضهم غير قانوني وبعضهم يحملون تصاريح موقتة.



وبعد اتهام صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه "جاريد كوشنير" بالتورط بعلاقته مع الروس، بدأت الادارة الاميركية بالحد من صلاحياته، حيث قالت مصادر مطلعة ان كوشنير فقد صلاحية الوصول إلى التقارير الاستخباراتية اليومية لإطلاع رئيس الدولة على المعلومات السرية الأكثر أهمية.



كما ان الرئاسة الاميركية اعلنت قبل ايام استقالة مديرة الاتصالات في البيت الابيض "هوب هيكس" التي تعتبر إحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب وذلك غداة مثولها أمام الكونغرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية



يذكر ان هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية وجهت اتهامات لثلاثة عشر مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية السابقة.

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