البث المباشر
مصدر ميداني خاص لقناة العالم:الجيش السوري يسيطر على مزارع الريحان الشمالية والشمالية الشرقية في غوطة دمشق الشرقية
مصدر فلسطيني : الاحتلال ينصب حاجزاً على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل
مراسل العالم : الجيش السوري يتقدم مسافة 200 متر في مزارع الريحان مقابل سجن عدار في الغوطة الشرقية بعد معارك عنيفة مع المجموعات الارهابية
مصادر يمنية: استشهاد طفلين وإصابة امرأة وطفلها بقصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي على مديرية رازح في صعدة
مصادر اعلامية: إصابة رجل اطلق النار على نفسه قرب السور الشمالي للبيت الأبيض في واشنطن
مراسل العالم: فرار جماعي لمسلحي"النصرة"امام تقدم الجيش السوري وحلفائه على محور حوش الصالحية بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : طائرات الجيش التركي تقصف قرية مشعلة التابعة لناحية شرا، بريف عفرين
سبوتنيك: هيئة الأركان التركية تعلن السيطرة على 7 مناطق سكنية في عفرين السورية بما فيها بلدة راجو
مراسل العالم : سقوط قذيفة في حي باب توما بدمشق واقتصرت الاضرار على الماديات
مصادر فلسطينية: استشهاد المزارع الفلسطيني محمد أبو جامع من خان يونس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال صباح اليوم

بالفيديو....بوتين: نطالب القضاء الأميركي بتقديم وثائق حول التدخل الروسي

السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تطالب السلطات القضائية الأميركية التي تتهم مجموعة من المواطنين الروس بالتدخل في الانتخابات بتقديم وثائق رسمية. مضيفا ان هذا الامر يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية وليس من خلال الصحافة والصياح في الكونغرس الأميركي.

العالم - خاص بالعالم 

وكانت الخلافات بين واشنطن وموسكو بشأن المزاعم الاميركية بتدخل عدد من الشخصيات الروسية بالانتخابات الرئاسية الاميركية الماضية تتعقد مع مرور الايام.

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا السلطات القضائية الأميركية، إلى تقديم طلب رسمي موثق إلى النيابة العامة الروسية مرفق بالوثائق الرسمية لمحاسبة أي شخص تدعي واشنطن ضلوعه في الانتخابات الاميركية.

وفي اشارة الى المعلومات السرية حول التدخل الروسي في الانتحابات، اقر كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي اقرا بأن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة السابقة مع المعلومات المصنفة سرية وحساسة لم يكن بالمستوى المطلوب.  واعتبر كيلي إن عناصر البيت الأبيض لم يكونوا بالمستوى الذي اختبره كما ان وجود بعضهم غير قانوني وبعضهم يحملون تصاريح موقتة.

وبعد اتهام صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه "جاريد كوشنير" بالتورط بعلاقته مع الروس، بدأت الادارة الاميركية بالحد من صلاحياته، حيث قالت مصادر مطلعة ان كوشنير فقد صلاحية الوصول إلى التقارير الاستخباراتية اليومية لإطلاع رئيس الدولة على المعلومات السرية الأكثر أهمية. 

كما ان الرئاسة الاميركية اعلنت قبل ايام استقالة مديرة الاتصالات في البيت الابيض "هوب هيكس" التي تعتبر إحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب وذلك غداة مثولها أمام الكونغرس في جلسة استماع حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية

يذكر ان هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية وجهت اتهامات لثلاثة عشر مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية السابقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

 

روابط ذات صلة

روسيا تزود "ميغ-31" بسلاح "الخنجر" الجديد!

روسيا.. تحديد المرشح الرئاسي الأكثر كراهية لدى الناخبين

صاروخ ذو قدرات خيالية ينطلق من روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

المخابرات السورية تكشف المخطط الاميركي من التنف إلى الغوطة

إحصائية خسائر العدوان الأمريكي السعودي خلال شهر فبراير 2018 م

قرى الغوطة تتهاوى امام تقدم الجيش السوري

بوتين يعد "بالانتصارات" لروسيا!

الانتخابات الرئاسية في مدغشقر ستجري في 24 نوفمبر و24 ديسمبر

صحافي إسرائيلي: ترامب صب الزيت على النار بقرار القدس

بالفيديو..مناطق السيطرة السعودية الاماراتية في اليمن تعيش حالة انفلات أمني

بالصور.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومناهضى دفن النفايات النووية

رئيس بوركينا فاسو يدعو للتعاون مع قوات الأمن بعد هجومين بالعاصمة

شاهد بالفيديو.. أفكار مذهلة لتقطيع وتقديم "التفاح" بشكل مميز

تحذيرات للسعوديين من استغلال الأطفال

تعديلات دستورية مفاجئة قيد النقاش وعلى النار في الأردن!

تقرير أممي: مالي تشهد تصاعدا للعنف وترديا في الوضع الإنساني

توقيع 8 اتفاقيات بين تركيا ومالي

ماليزيا: البحث عن الطائرة إم.إتش 370 ينتهي منتصف يونيو

النقابات التشادية تمدد اضرابها والمعارضة تدعو ليوم شلل تام

نائب بحريني سابق تعليقا على اعتقال السلطات 116 مواطنا: كفى هراءً

رويترز: اسشتهاد 36 من القوات الرديفة للجيش السوري بغارات تركية في عفرين

بالفيديو...بنك البذور العالمي"سفينة نوح" تعاني تحديات خطيرة بفعل الاحتباس الحراري

شاهد..الجيش السوري يلقي منشورات لسكان الغوطة الشرقية

الأکثر مشاهدة