روسيا.. تحديد المرشح الرئاسي الأكثر كراهية لدى الناخبين

العالم - اوروبا

وبحسب وكالة سبوتنيك، فقد تبين من تحليل المقالات الصحفية المنشورة في الصحف الأجنبية عن انتخابات الرئاسة الروسية 2018 أن السيدة كسينيا سوبتشاك التي تقول إنها تخوض معركة الانتخابات كمرشحة لليبراليين هي الأكثر كراهية لدى جمهور الناخبين في روسيا.

وأشار مدير مركز أبحاث الرأي العام، فاليري فيودوروف، إلى أن "الاتجاهات الغربية" واحد من العوامل في تدني شعبية كسينيا سوبتشاك لدى الناخبين الروس.

وسيختار سكان روسيا رئيسا جديدا لبلادهم في 18 مارس/آذار بين 8 مرشحين: الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بافل غرودينين (مرشح الحزب الشيوعي)، فلاديمير جيرينوفسكي (مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي)، سيرغي بابورين (مرشح تنظيم "الاتحاد الشعبي")، مكسيم سورايكين (مرشح تنظيم "شيوعيو روسيا")، بوريس تيتوف (مرشح حزب رجال الأعمال "التنمية")، غريغوري يفلينسكي (مرشح حزب الـ"يابلوكو")، كسينيا سوبتشاك.

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