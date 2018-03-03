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بالصور.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومناهضى دفن النفايات النووية

بالصور.. اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومناهضى دفن النفايات النووية
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومناهضى دفن النفايات النووية شرق فرنسا، بعدما احتشد نشطاء معارضين لدفن النفايات النووية فى أحدى المناطق.   

العالم . أوروبا

وبحسب اليوم السابع، بعد 10 أيإم على إجلائهم القسرى من حرج فى شمال شرق فرنسا، تجمع مئات المعارضين لمشروع إقامة مطمر للنفايات النووية السبت بهدوء، رغم قرار اتخذته السلطات بمنع التظاهر.

وقام نحو 300 متظاهر بحسب الشرطة، بمسيرة بين منطقتى بور وماندر – ان - باروا حيث يقع حرج لوجوك.

وفي 22 فبراير، قام 500 شرطى بإجلاء قسرى لنحو 15 شخصا كانوا يشغلون هذا الحرج.

ويضمّ جدول التظاهرة الرسمى نقاشات بين لجان المعارضين المختلفة ومسيرة فى اتجاه الحرج الذى أخلى إضافة إلى بناء "برج مراقبة" على أرض واقعة على حدود الحرج.

واتخذت السلطات فى إقليم "موز" قرارا منعت فيه "كل تظاهرة" السبت والأحد في المنطقة بسبب احتمال حصول "اضطرابات قد تهدد النظام العام".

وقرر المعارضون تخطى قرار منع التظاهرات ضد المشروع الذى أطلق عليه اسم "سيغيو"، فى تجمع مقرر منذ بداية العام. 

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