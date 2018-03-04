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روسيا: المسلحون في سوريا مستمرون في انتهاك الهدنة

روسيا: المسلحون في سوريا مستمرون في انتهاك الهدنة
السبت ٠٣ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الروسية، مساء يوم امس السبت، إن الجماعات المسلحة في سوريا مستمرة في انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في عموم سوريا، معددة الانتهاكات التي قالت إنها منعت المدنيين من مغادرة بعض المناطق وأدت إلى إصابة بعضهم.

العالم - اسيا والباسفيك 

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان على لسان مديره، اللواء يوري يفتوشينكو، إن "الخروقات مستمرة بحق قرار وقف إطلاق النار من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية في محافظات حلب، واللاذقية، ودمشق، وكذلك في الغوطة الشرقية".

وتابع أن "المناطق السكنية في دمشق وضواحيها تعرضت لقصف لثمان مرات في خلال 24 ساعة بـ 64 قذيفة، ما أصاب مدنيين وأحدث أضرارا مادية".

واتهم مدير المركز المسلحين بمنع المدنيين من الخروج عبر الممر الإنساني بالغوطة الشرقية بـ "استهدافه من خلال القناصة"، مشيرا إلى أن الوضع بالقرب من الممر آخذ في التدهور".

واتهم "إرهابيون تابعون لجبهة النصرة سابقا بالتخطي

المصدر : سبوتنيك

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