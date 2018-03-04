روسيا: المسلحون في سوريا مستمرون في انتهاك الهدنة

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وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان على لسان مديره، اللواء يوري يفتوشينكو، إن "الخروقات مستمرة بحق قرار وقف إطلاق النار من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية في محافظات حلب، واللاذقية، ودمشق، وكذلك في الغوطة الشرقية".

وتابع أن "المناطق السكنية في دمشق وضواحيها تعرضت لقصف لثمان مرات في خلال 24 ساعة بـ 64 قذيفة، ما أصاب مدنيين وأحدث أضرارا مادية".

واتهم مدير المركز المسلحين بمنع المدنيين من الخروج عبر الممر الإنساني بالغوطة الشرقية بـ "استهدافه من خلال القناصة"، مشيرا إلى أن الوضع بالقرب من الممر آخذ في التدهور".

واتهم "إرهابيون تابعون لجبهة النصرة سابقا بالتخطي

المصدر : سبوتنيك