وزير التجارة والصناعة الايراني غدا في بغداد

العالم - ايران

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط العراقية، 'ان وزير التخطيط سلمان الجميلي سيستقبل في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الاثنين، في مقر وزارة التخطيط العراقية، وزير التجارة والصناعة الايراني، وسيعقب اللقاء اقامة مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين' .

وتأتي زيارة الوزير الايراني لبغداد في اطار الحراك المتواصل بين الجانبين العراقي والايراني في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والصناعية .

وذكرت مصادر خاصة لـ (ارنا) ، ان من بين فقرات برنامج زيارة الوزير الايراني، اللقاء مع وزراء التجارة، والصناعة والمعادن، والنقل، فضلا عن لقاء رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي .

واضافت المصادر، ان زيارة وزير التجارة والصناعة الايراني، ستشهد تفعيل مذكرات تفاهم واتفاقيات ابرمت في اوقات سابقة، الى جانب بحث فرص زيادة حجم المبادلات التجارية بما يعود بالنفع والفائدة على الجانبين .

ويربو حجم المبادلات التجارية السنوية بين العراق وايران على ثلاثة عشر مليار دولار، فيما صرح الملحق التجاري الايراني في بغداد، ناصر بهزاد، مؤخرا أن ايران صدرت اثني عشر مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 5.5 مليار دولار، خلال احد عشر شهرا، وبما يشكل 18% من اجمالي صادرات ايران الى دول العالم .

وفي اواخر عام 2017، كان المحلق التجاري الايراني في العراق، قد اكد ان حجم التبادل التجاري العراقي- الإيراني خلال عام 2017، شهد أعلي ارتفاع منذ عام 2003، اذ بلغ 13 مليار دولار، حيث تضاعفت صادرات إيران إلي العراق 17 ضعفاً خلال العقد الأخير .

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