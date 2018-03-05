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البرلمان الكتالوني يبحث عن مرشح جديد لرئاسة الاقليم

البرلمان الكتالوني يبحث عن مرشح جديد لرئاسة الاقليم
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

بدأ رئيس البرلمان الكتالوني الاثنين في برشلونة مشاورات مع الاحزاب، بحثا عن مرشح جديد لرئاسة المنطقة، بعد انسحاب الزعيم المطالب بالاستقلال كارليس بوتشيمون.

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واعلن الرئيس الكتالوني السابق الخميس من بلجيكا حيث يقيم في المنفى، انه يتخلى عن الترشح مجددا للرئاسة الاقليمية. وقد أقالته الحكومة الاسبانية بعد الاعلان الرمزي عن "جمهورية كتالونية" مستقلة في 27 تشرين الاول/اكتوبر.

ويتعين على بوتشيمون الملاحق في اسبانيا بتهمة "التمرد" و"الانشقاق"، الاستسلام أولا للقضاء اذا ما اراد المشاركة في نقاش الترشح في البرلمان، كما تنص على ذلك الشروط التي فرضتها المحكمة الدستورية. وسحب اخيرا ترشيحه، من اجل ان يسهل، كما قال، التشكيل السريع لحكومة تطالب بالاستقلال في كتالونيا.

وسيجتمع رئيس البرلمان الاقليمي، المطالب بالاستقلال روجر تورنت، الاثنين مع مندوبي سبع مجموعات نيابية قبل ان يختار مرشحا جديد لطرح اسمه.

والاسم الوحيد المطروح حتى الان في اطار الفريق المطالب بالاستقلال -اكثرية المقاعد في الجمعية الاقليمية- هو يوردي سانشيز الذي انتخب نائبا في 21 كانون الأول/ديسمبر على لائحة بوتشيمون.

ويتسبب ترشيحه بإشكاليات تفوق ترشيح بوتشيمون، لاسباب قضائية والخلافات في اطار الفريق المطالب بالاستقلال.

وكان سانشيز، الرئيس السابق للجمعية الإقليمية الكتالونية، اتهم بالانشقاق وأودع السجن. ويحتاج الى إذن المحكمة العليا للخروج من السجن والدفاع عن برنامجه امام النواب الاقليميين.

من جهة اخرى، اعلن أصغر الاحزاب الكاتالونية الثلاثة المطالبة بالاستقلال، "ترشيح الوحدة الوطنية" (اربعة نواب، اليسار المتطرف)، انه سيمنع ترشيح سانشيز، لان حلفاءه لم يلتزموا التقدم من جانب واحد نحو الانفصال.

وسيمتنع النواب الاربعة ل "ترشيح الوحدة الشعبية" عن لتصويت خلال التصويت على الترشيح. ويفترض ألا يتسبب هذا الامتناع بمشكلة للحزبين الآخرين المطالبين بالاستقلال، "معاً من اجل كتالونيا" (34 نائبا) و"يسار جمهوري لكتالونيا" (32 نائبا)، للفوز بالتصويت (66 صوتا مع، و65 صوتا ضد).

إلا ان بوتشيمون ونائبا كاتلونيا آخر هو توني كومين، موجودان في بلجيكا ولا يستطيعان المشاركة في التصويت. لذلك لن يحصل مرشحهما يوردي سانشيز على الدعم الضروري.

وما زالت كتالونيا التي يعيش فيها 7،5 ملايين اسباني، تحت الادارة المباشرة لمدريد منذ 27 تشرين الاول/اكتوبر.

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