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شاهد.."داعش"ينشر فيديو اللحظات الأخيرة لجنود امريكيين وقعوا بيده وهذا ما فعله بهم..

الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

نشر تنظيم "داعش" مقطع فيديو، تضمن نصبه كمينًا لجنود من القوات الخاصة الأمريكية في النيجر، والذي أسفر عن مقتل 4 منهم.

العالم - افريقيا

وأظهر مقطع الفيديو الذي بلغت مدته 9 دقائق و15 ثانية قتلى الجنود الأمريكيين، اللحظات الأخيرة للجنود الأمريكيين،  بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة التي حصلت على نسخة من الفيديو، إن الجنود الأمريكيين قتلوا في 4 أكتوبر/تشرين الأول، في كمين نصبه لهم 50 من مسلحي "داعش" في منطقة "تونغو تونغو" بالنيجر.

ووقع هذا الكمين، خلال عودة وحدة مكونة من 12 جنديا من القوات الخاصة الأمريكية، و30 جنديا نيجريا في قرية بالقرب من الحدود مع مالي، للبحث عن أحد كبار عناصر تنظيم "داعش".

وقالت الصحيفة إن مقطع الفيديو يطرح تساؤلات حول دور الجيش الأمريكي في النيجر، خاصة وأن هناك 800 جندي أمريكي، موجودين لتدريب القوات المحلية ولتشغيل طائرات بدون طيار.

وتسببت تلك الحادثة في نزاع غاضب بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعضو ديمقراطي في الكونغرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا، التي تعود لها أسرة أحد الجنود المقتولين.

يشار الى ان القوات الامريكية وفي سياق استراتيجية التمدد الأمريكي الكبير، بدأت في حط رحالها في الساحل الافريقي مطلع العام 2002، بذريعة "مكافحة الإرهاب" شمل كلاً من تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، وبمشاركة فعالة من قوات تلك البلدان العسكرية.

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