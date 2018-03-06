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لاريجاني: ايران وتركيا لديهما عزيمة راسخة لمكافحة الارهاب

لاريجاني: ايران وتركيا لديهما عزيمة راسخة لمكافحة الارهاب
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس البرلمان الايراني، يوم الإثنين، أن مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا راسخة لا تتزعزع في محاربة الإرهاب، وفي حال التعاون الوثيق بينهما يكنهما التغلب على التحديات وتحقيق نتائج جيدة.

العالم - ايران

ولدى استقباله رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، ولكان بوزكر، قال علي لاريجاني ان العلاقات الودية والعريقة الغنية بالمشتركات العديدة، تشهد وتيرة متنامية يوما بعد آخر مع استمرار التشاور على مستوى جيد بين البلدين.

وأضاف: ان تطوير مستوى العلاقات بين برلماني البلدين من شأنه ان يرفع مستوى العلاقات السياسية، الا انه يتوجد تحديد المواضيع المعنية بالتعاون مسبقا.

وتابع: ان احدى القضايا الهامة التي تتطلب تعاونا أوسع بين الدول المستقلة، هي قضية محاربة الإرهاب، والتي من المؤسف لم تنتهِ بعد بسبب الدعم الذي تقدمه بعض الدول.

وصرح: ان ايران وتركيا أثبتتا أنهما راسختان في محاربة الارهاب، وهناك دول أخرى ترغب بالتعاون المستر والواسع في هذا الخصوص.

وأردف: ان الموضوع الآخر يتمثل في مستوى العلاقات الاقتصادية، ونظرا للمصادقة على الخطة التنموية الخمسية السادسة، فإن مجالات التعاون والاستثمار في ايران مهيأة أمام الاتراك، وستؤدي الى مزيد من التقارب بين البلدين.

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