لودريان : المبادلات الثقافية مؤثرة جدا في تطوير العلاقات بين ايران وفرنسا

العالم - ايران

جاءت تصريحات لودريان خلال مراسم افتتاح معرض "روعة الحضارات العالمية" اليوم الاثنين في مبنى المتحف الوطني بطهران.

واعرب وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته في ان يكون موضوع المبدالات الثقافية الى جانب التعاون السياسي مدرجا على جدول اعمال البلدين في زيارته الاولى للجمهورية الاسلامية، والذي تجسد في اقامة هذا المعرض.

وشدد لودريان على ان التبادل السياسي بين الدول رهن باجراء المحادثات فيما بينها؛ مضيفا ان هذا الامر يحظى بأهمية خاصة لدى ايران وفرنسا.

وثمّن وزير الخارجية الفرنسي جهود القائمين علي تنظيم معرض "روعة الحضارات العالمية" في طهران، وقال: يجب توجيه الشكر الى ايران على هذه الخطوة، معربا عن امله باقامة المزيد من البرامج الثقافية والمعارض المشتركة في ايران.

وتعرض في معرض "روعة الحضارات العالمية" 56 قطعة اثرية من متحف اللوفر تمثل حضارات ايران وفرنسا وايطاليا والنمسا وهولندا ومصر وتركيا وسوريا والعراق والهند ويستمر المعرض لمدة اربعة اشهر.

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