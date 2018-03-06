البث المباشر
ا ف ب: زعيم كوريا الشمالية يبحث مع وفد كوري جنوبي تخفيف التوترات الثنائية
التلفزيون السوري: التنظيمات الارهابية تحاول اعطاء الدول الغربية الذريعة التي طلبتها للعدوان على سورية
التلفزيون السوري: المجموعات الارهابية تلجأ لمسرحية الكيماوي نتيجة اخفاقاتها المتكررة على الارض امام الجيش العربي السوري
التلفزيون السوري: الحملة المزعومة سبق وتحدثت عنها سورية وطرحتها في مجلس الأمن عن تحضير الإرهابيين لهذا السيناريو
التلفزيون السوري: استغلال المدنيين والأطفال من قبل الإرهابيين والدول الداعمة لهم في فبركة الاتهامات اصبح امرا مفضوحا
التلفزيون السوري: الدليل على زيف ادعاءات استخدام الكيماوي أن الضحايا ممثلون من أطفال ومدنيين وليس بينهم إرهابي واحد
مصادر فلسطينية : المتحدث باسم جيش الاحتلال : مناورات عسكرية تبدأ غدا بين الساعة 8:30 والساعة 11:30 في منطقة كرياه وسط تل أبيب يتخللها حركة نشطة للقوات والمركبات وسماع انفجارات
الرئيس روحاني يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي أن دعم الحكومة السورية هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
الرئيس روحاني يؤكد لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي أن دعم الحكومة السورية هو السبيل الوحيد لإنهاء الإزمة
مراسل العالم: الجيش السوري يواصل عملياته في الغوطة الشرقية ويسيطر على بلدة المحمدية غرب بلدة بيت نايم

لودريان : المبادلات الثقافية مؤثرة جدا في تطوير العلاقات بين ايران وفرنسا

لودريان : المبادلات الثقافية مؤثرة جدا في تطوير العلاقات بين ايران وفرنسا
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الفرنسي "جان ايف لودريان" ان المبادلات الثقافية لها دور كبير في تطوير العلاقات الدولية والثنائية بين ايران وفرنسا، مشيرا الى ان هذه المبادلات متنامية في الوقت الحاضر.

العالم - ايران

جاءت تصريحات لودريان خلال مراسم افتتاح معرض "روعة الحضارات العالمية" اليوم الاثنين في مبنى المتحف الوطني بطهران.

واعرب وزير الخارجية الفرنسي عن سعادته في ان يكون موضوع المبدالات الثقافية الى جانب التعاون السياسي مدرجا على جدول اعمال البلدين في زيارته الاولى للجمهورية الاسلامية، والذي تجسد في اقامة هذا المعرض.

وشدد لودريان على ان التبادل السياسي بين الدول رهن باجراء المحادثات فيما بينها؛ مضيفا ان هذا الامر يحظى بأهمية خاصة لدى ايران وفرنسا.

وثمّن وزير الخارجية الفرنسي جهود القائمين علي تنظيم معرض "روعة الحضارات العالمية" في طهران، وقال: يجب توجيه الشكر الى ايران على هذه الخطوة، معربا عن امله باقامة المزيد من البرامج الثقافية والمعارض المشتركة في ايران.

وتعرض في معرض "روعة الحضارات العالمية" 56 قطعة اثرية من متحف اللوفر تمثل حضارات ايران وفرنسا وايطاليا والنمسا وهولندا ومصر وتركيا وسوريا والعراق والهند ويستمر المعرض لمدة اربعة اشهر. 

109-1

 

روابط ذات صلة

لودريان: نعارض الموقف الاميركي حيال الاتفاق النووي

تقرير خاص ..ظريف للودريان: أوروبا تبدي تطرفا حيالنا إرضاء لواشنطن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

اميركا تبحث فاتورة نشر جنودها في كوريا الجنوبية

نتنياهو:الرياض أذنت للهند الطيران لتل أبيب عبر اجوائها

فيما يبحث سبل تخفيف التوتر.. زعيم كوريا الشمالية يرحب بحرارة بوفد جارته الجنوبية

قافلة الصليب الأحمر تعود أدراجها لانعدام الأمن بالغوطة

اثر الحفاوة التي تلقاها منتخب بلاده.. الملك سلمان يهدي ملعبا جديدا للعراق

في 6 دقائق فقط.. لصوص يسطون على طائرة المانية بالبرازيل ويسرقون 5 ملايين دولار

بدلا عن تكرار مطالبها اللامعقولة.. ظريف:على الاتحاد الاوروبي الزام اميركا الوفاء بتعهداتها

كيف فسر ابن سلمان "صفقة" شراء أرض مصرية بسيناء؟

مركز المصالحة يبدي استعدادا لتوفير خروج آمن للمسلحين

الملك سلمان يتصل بحيدر العبادي؛ ماذا دار بينهما؟

نشرة بانوراما: "شهادة الوكالة الذرية لايران" و"اتفاقيات إبن سلمان في مصر"

بالصور.. وقفة تضامنية أمام البرلمان الاوروربي في بروكسل للتنديد بجرائم العدوان على اليمن

الشرطة تستعيد أوسكار أفضل ممثلة بعد سرقته

شاهد بالفيديو.. لحظة احباط محاولات تسلل الارهابيين بريفي اللاذقية وحماة

إعطاب وتدمير 4 آليات ومدرعة لمرتزقة العدوان السعودي في ميدي والبقع وجبهة ناطع

سفيرة غواتيمالا تتفقد مواقع لنقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة   

رئیس متحف اللوفر : سنزز لتعاوننا مع اصدقائنا الایرانیین

الداراجات النارية تك/3 يجد فريقا بديلا في بطولة العالم

عندما يصب ترامب زيتاً أكثر على النار..هذا ما قاله لنتياهو

شاهد..مُسافر يوثّق لحظة تعطل محرك طائرة بريطانية

الأکثر مشاهدة