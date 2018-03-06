اميركا تبحث فاتورة نشر جنودها في كوريا الجنوبية

العالم - اسيا والباسفيك

ومنذ عام 1991، سددت جمهورية كوريا الجنوبية واشنطن، بموجب اتفاق خاص، جزءا من تكلفة نفقات 23.5 ألف عسكري أميركي في كوريا الجنوبية.

ووفقا للاتفاق الحالي الذي ينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، تدفع كوريا الجنوبية للولايات المتحدة حوالي 830 مليون دولار سنويا لهذه الأغراض، والآن يجب وضع اتفاق جديد يعتبر العاشر، فيما لم تحدد وزارة الخارجية معايير هذا الاتفاق.

وفي أول خطاب له أمام الكونغرس منذ توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، والذي بثه التلفزيون، سعى ترامب لإعادة طمأنة الحلفاء الذين ما زالوا قلقين مما قاله أثناء حملته الانتخابية عام 2016 بشأن الالتزام بشؤون الدفاع لديهم ومواصلة الدور القيادي العالمي للولايات المتحدة.

لكنه أوضح أيضا أنه يتوقع من تلك الدول أن تتحمل المزيد في ما يتعلق باحتياجاتها الأمنية تكرارا لما ورد ضمن رسائل حملته بأن بعض الحلفاء استفادوا من كرم واشنطن التي منحتهم مظلة أمنية.

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