البث المباشر
مراسلة العالم: استشهاد 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين باطلاق المسلحين عدة قذائف صاروخية على مدينة جرمانا بريف دمشق
سيئول تقول إن بيونغ يانغ تعهدت بتجميد التجارب النووية والصاروخية خلال الحوار بين الكوريتين
سيئول تؤكد اتفاق قادة الكوريتين على اقامة خط ساخن بينهما
الكوريتان تتفقان على عقد قمة على الحدود في نيسان/ ابريل المقبل
سبوتنيك: الأمم المتحدة تعلن انها تعتزم إرسال قافلة مساعدات أخرى إلى الغوطة الشرقية السورية يوم الخميس
مراسل العالم: سقوط قذيفتين اطلقهما الارهابيون على جرمانا في دمشق وأنباء عن وقوع إصابات
مراسل العالم: إصابة مدنيين أحدهما طفل نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي باب توما في دمشق
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يتقدمون في عمق بلدة الريحان بالغوطة الشرقية ويسيطرون على معظمها
سريلانكا تفرض حالة الطوارىء بعد اعمال عنف ضد مسلمين
الكرملين: لا يمكن التحقق من مزاعم استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا إلا من خلال تحقيق حيادي تجريه لجنة دولية

بإستقالة سناتور عن ولاية ميسيسيبي..

الاكثرية الجمهورية تتقلص في مجلس الشيوخ الأميركي الى صوت واحد

الاكثرية الجمهورية تتقلص في مجلس الشيوخ الأميركي الى صوت واحد
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن السناتور عن ولاية ميسيسيبي ثاد كوشران استقالته لدواع صحية، في خطوة من شأنها أن تقلص الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي الى صوت واحد فقط.

العالم- أميركيتان

والسناتور كوشران الذي يبلغ من العمر 80 عاما امضى نصفها تماما في واشنطن كان يرأس في مجلس الشيوخ لجنة المخصصات الواسعة النفوذ كونها المسؤولة عن توزيع الاموال الفدرالية.

وقال كوشران في بيان "يؤسفني ان تكون صحتي قد اصبحت عائقا" امام الاستمرار في عضوية مجلس الشيوخ، مشيرا الى ان استقالته ستدخل حيز التنفيذ في الاول من نيسان/أبريل المقبل.

وانتخب كوشران سناتورا للمرة الاولى في 1978 وقد اصبح يومها اول جمهوري منذ أكثر من مئة عام يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن هذه الولاية الجنوبية، وهو مذاك لم يبارح مقعده ليصبح العاشر في ترتيب الذين امضوا اطول فترة في المجلس.

وباستقالته تتقلص الاكثرية الجمهورية الى صوت واحد فقط لتصبح 50 صوتا مقابل 49، علما بأن السناتور الجمهوري جون ماكين (81 عاما) يتعالج في ولايته اريزونا (جنوب غرب) من سرطان في الدماغ مما يعني تعادل ميزان القوى في مجلس الشيوخ وبالتالي ضرورة تدخّل نائب الرئيس مايك بنس لترجيح كفة الجمهوريين في اي تصويت.

ويتعيّن على حاكم ولاية ميسيسيبي فيل براينت أن يعيّن في غضون 10 أيام سناتورا بالإنابة ليشغل مقعد السناتور كوشران بانتظار موعد الانتخابات.

روابط ذات صلة

رئيس "CIA" الأسبق: روسيا تشكل خطرا وجوديا على أميركا

أميركا.. نصف موظفي ترامب إما استقال إما أقيل!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو .. الجيش السوري يرفض عرضا للمسلحين في الغوطة

بعد 5 أشهر..  غداً انطلاق أول رحلة دولية من مطار السليمانية

تركيا تطالب أميركا باسترداد الأسلحة التي سلّمتها للأكراد

الجيش الليبي يشتبك مع مسلحين في سبها

مانشستر يونايتد يفلت من فخ كريستال بالاس

روسيا: تفكيك خلية إرهابية في داغستان ترسل مسلحين إلى سوريا

مصر توافق على تواجد شركات أمن روسية في مطار القاهرة

توتر بين الكيان الصهيوني وبولندا.. الى أين؟

الانواء الجوية العراقية: شباط الماضي الاوفر أمطارا منذ العام 1941

نقوي حسيني : لن نسمح لأحد بإلتفاوض حول القدرات الصّاروخية للبلاد

طيران العدو يخترق اجواء لبنان من جنوبه وصولا الى الشمال

5 قتلى و55 جريحا بانهيار مبنى استراحة للعمال وسط الفلبين

صور: اكتشاف حطام حاملة طائرات أمريكية مفقودة بعد 76 عامًا من غرقها!!

ایران تدعو الامم المتحدة الى عكس الواقع الداخلي كما هو في الحقيقة

اللواء ابراهيم يكشف تفاصيل جديدة عن موضوع "البلوك 9"

مساعد وزير الدفاع الافغاني يصل الى طهران

تطبيق “يجمّد” هواتف الأطفال في حال تجاهلوا الرد على الآباء!!

الكوريتان تتفقان على عقد قمة رئاسية في أبريل المقبل

لاريجاني: ترامب يضحي بمصالح اميركا فداء للكيان الصهيوني

شاهد :لو استيقظت يوماً ما وأنت تشعر بالشلل من رؤى مرعبة، تذكر أن تبقى هادئاً!

الأکثر مشاهدة