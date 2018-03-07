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خلال اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية...

روحاني: نولي اهتماما خاصا للمشاركة النسوية في الادارة والعمل

روحاني: نولي اهتماما خاصا للمشاركة النسوية في الادارة والعمل
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، المشاركة المؤثرة للشريحة النسوية في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية والبحثية، من الصفحات الذهبية للثورة الاسلامية والمدحضة لاتهامات بعض ادعياء حقوق الانسان ازاء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وخلال ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية في البلاد مساء الثلاثاء، اكد الرئيس روحاني بان السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) ستبقى الى الابد أفضل أسوة للمرأة في العالم، مقدما تبريكاته بمناسبة ذكرى ميلاد بضعة الرسول الاكرم (ص) وميلاد الامام الخميني (رض) وكذلك يوم المرأة والأم.

واعتبر رئيس الجمهورية كذلك تواجد 3 نساء في التشكيلة الحكومية، و7 في منصب مساعد وزير، وعشرات في منصب مستشار ومدير عام في الاجهزة التنفيذية، مثالا لاهتمام الحكومة بحقوق المرأة وقدراتها، وقال: في السنوات الاربع الماضية تم توفير اكثر من مليوني فرصة عمل في البلاد حيث تم تخصيص نسبة ملحوظة منها للنساء.

واضاف، ان محبة وطاعة شعبنا لاهل البيت (عليهم السلام) هي اكبر رصيد للثورة وفي الحفاظ على مكتسبات الثورة حاليا.

واشار رئيس المجلس الاعلى للثورة الثقافية الى تزامن الذكرى السنوية لولادة مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية مع هذه المناسبة العطرة، وقال: ان الامام الخميني (رض) هو شخصية عظيمة قدم خدمات جليلة للاسلام وكذلك استقلال وعزة الشعب الايراني، وان لم نقل بانه كان منقطع النظير في القرون الاخيرة فهو بالتأكيد قل نظيره.

وقدم روحاني تهانيه بمناسبة يوم المرأة والأم، مضيفا: في الاسلام وتعاليم بيت الرسالة تم توضيح المكانة السامية للمرأة، وخلال العقود الاربعة بعد الثورة تم ايلاء اهمية خاصة على هذا الاساس دوما لحقوق ومشاركة المرأة.

واعتبر رئيس الجمهورية المشاركة المؤثرة للمرأة على جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية والتعليمية والبحثية صفحات ذهبية في تاريخ الثورة الاسلامية وداحضة للاتهامات التي يوجهها بعض ادعياء حقوق الانسان الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد روحاني ان دور الامهات في تربية المجتمع والارتقاء بمستواه الثقافي أمر لا بديل عنه، مضيفا: ان النساء والامهات لهن دور كبير في الحفاظ على استقلال البلاد والثورة والدفاع المقدس.

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