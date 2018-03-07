عراقي كندي يقر بدوره في هجوم على قاعدة أمريكية بالعراق

العالم -العراق

وأقر فاروق خليل محمد عيسى (50 عامًا) بالذنب في أحد بنود الاتهام بالتآمر لقتل أمريكيين. وتصل عقوبة الاتهام إلى السجن المؤبد لكن ممثلي الإدعاء وافقوا على حكم بالسجن لمدة 26 عامًا بموجب اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة أعلنته القاضية روزلين موسكوبف في بروكلين.

ولم تقرر القاضية ما إذا كانت ستقبل ذلك الاتفاق. وقالت إنه في حال قررت قبوله فسوف يتاح لعيسى سحب إقراره بالذنب.

وقال بيتر بالدوين مساعد المدعي العام في المحكمة، إن ممثلي الإدعاء تشاورا مع عائلات ضحايا الهجوم وإن بعضهم أيد الاتفاق فيما عارضه آخرون.

وعيسى من مواليد العراق ويحمل الجنسيتين العراقية والكندية. وكان اعتقل في ايدمونتون في ألبرتا عام 2011 ويعرف أيضًا باسم سيف الدين طاهر شريف.

وقال الإدعاء، إن عيسى تآمر خلال إقامته في كندا مع مجموعة من المتشددين نفذت تفجيرًا انتحاريًا في العاشر من أبريل نيسان عام 2009 على قاعدة ماريز الأمريكية في الموصل.