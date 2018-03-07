البث المباشر
مراسل العالم :الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويصل الى منتصف بلدة بيت سوى بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة، وسط حالة من التخبط في صفوف المسلحين وفرارهم من البلدة امام تقدم قوات الجيش.
مراسلة العالم: الجيش السوري يسيطر بالكامل على بيت سوى في غوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يصلون لمنتصف بلدة بيت سوى بالغوطة وسط حالة من التخبط والفرار بصفوف المسلحين
رويترز عن مصدر رئاسي تركي: اردوغان وروحاني اتفقا في اتصال على الإسراع بجهود تنفيذ وقف إطلاق النار في الغوطة السورية
مراسلة العالم: قوات من المستعربين تخطف رئيس مجلس الطلبة من جامعة بيرزيت وسط مواجهات بين الطلاب وقوات الاحتلال
مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق: أضرار مادية بسقوط 5 قذائف على محيط ضاحية الأسد
مصادر فلسطينية: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيط قطاع غزة
سقوط عدد من القذائف في ضاحية الأسد ومحيطها بريف دمشق بالتزامن مع انفجار طلقات 23 ملم فوق الضاحية
مراسل العالم: اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري والتنظيمات الارهابية في مزارع حرستا محور مساكن الشرطة بالغوطة الشرقية
مراسل العالم: الجيش السوري يحاول شطر الغوطة الى قسمين وتأمين ممر آمن لأهالي الغوطة الهاربين من المسلحين

روحاني: لا ينبغي القلق من صواريخنا واسلحتنا الدفاعية

روحاني: لا ينبغي القلق من صواريخنا واسلحتنا الدفاعية
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان اسلحتنا هي لترسيخ الامن والسلام والاستقرار وليس للعدوان على الاخرين، لذا لا ينبغي لاحد ان يقلق من صواريخ واسلحة ايران الدفاعية.

العالم - ايران 

جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة الذي عقد صباح اليوم الاربعاء، حيث اشار الى تحركات بعض الدول في المنطقة تجاه ايران ومتابعة السيناريو القديم المتمثل باثارة الخوف منها (ايرانوفوبيا) وقال، ان ايران سعت وتسعى من اجل العزة الا انها لم ولن تفكر ابدا في ممارسة الغطرسة والعدوان على الاخرين، ولقد اثبت التاريخ بان ايران لم تظلم شعبا ابدا ولم تغتصب ارضا.. اننا لم نقصف جيراننا ابدا ولم نفرض الضغوط على شعوب المنطقة ولم نشرد شعبا من ارضه بل استضفنا مشردي الدول الاخرى.

واشار الى ان ايران دولة تمضي في مسار النمو والتقدم واضاف، على الجميع ان يعلم باننا لسنا قلقين من تقدم الاخرين ونعلم باننا نصل الى السمو في المنطقة حينما نتقدم سويا ونرغب بان تمضي جميع الدول الجارة والاقليمية في مسار يفضي الى السمو المادي والمعنوي.

واكد الرئيس روحاني بان قدرات ايران الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية خاصة العسكرية ليست ضد الاخرين واضاف، اننا لا نعزز قدراتنا العسكرية للهجوم على دولة اخرى بل ان قدراتنا الدفاعية هي للردع والدفاع عن البلاد فحسب.

واضاف، ان سلاحنا هو لتعزيز السلام والامن والاستقرار ومن اجل ان لا يعتدي علينا الاخرون، لذا لا ينبغي ان يقلق احد من سلاحنا وصواريخنا او تعزيز قدراتنا الدفاعية. لان التاريخ يقول لنا باننا وعلى مدى الاعوام الـ 40 بعد الثورة لم نعتد على احد في حين لو كنا نسعى للهيمنة لكنا فعلنا ذلك في الكثير من المراحل التي كانت فيها الظروف مهيأة الا اننا لم نسئ استغلال اي فرصة من هذا القبيل.

وصرح الرئيس روحاني باننا نستخدم قدراتنا دوما لتقوية الاخرين واضاف، انه حينما غزا العراق الكويت استضفنا (النازحين) الكويتيين في الجنوب وفي غرب البلاد استضفنا (النازحين) العراقيين الذين لجاوا الينا حيث استضفناهم وقدمنا العون لهم.

وقال الرئيس الايراني، ان الذين يشعلون الحروب وينشرون الدمار ويمارسون الفوضى في المنطقة منذ 70 عاما وارتكبوا المجازر ومنها في صبرا وشاتيلا، لا يحق لهم التحدث عن خطر ايران، فايران لا تشكل خطرا على احد وهي عنصر امن واستقرار للمنطقة كلها وبطبيعة الحال تدافع عن حقوقها جيدا.

109-2

روابط ذات صلة

هذا ما قاله الرئيس روحاني للودريان بشان الاتفاق النووي

روحاني: المحادثات بين ايران واوروبا لا علاقة لها بالاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

التشويش المصري على متشددي سيناء يعطل هواتف في "إسرائيل" وغزة

داعش يدعو المسلمين للهجرة إلى "دولة الإسلام"..فأين وجهتهم الجديدة؟!

شاهد اهالي الغوطة يتحدون الارهابيين بهذا الفيديو !

مندوب ايران في الوكالة الذرية: ايران ملتزمة بتعهداتها النووية إن التزم الآخرون

جونسون: هذا ما قاله تشرشل عن ماء زمزم بعد ان شربه!

الفلبين تطلق سراح مصري مشتبه بانتمائه لـ"داعش"

أصغر دول العالم عمراً تطلب رسميا عضوية الجامعة العربية!

بالفيديو والصور...العبادي يستقبل النائب الاول للرئيس الايراني"اسحق جهانغيري"

هذه الأطعمة لاتحتاج إلی الثلاجة!

روحاني وأردوغان يتفقان على ضرورة تطبيق الهدنة في الغوطة

الاستخبارات الأمريكية: عقوباتنا لم تؤثر في روسيا حتى الآن

بالفيديو... حسين مرتضى من الغوطة يشعل مواقع التواصل!

العراق يتفق مع ايران على تجديد استيراد الطاقة لعام اضافي

خروج غير متوقع للوليد بن طلال من قائمة أثرياء العالم..ما السر؟

شاهد بالفيديو... معركة حقيقية خلال مباراة كرة القدم والمشجعون يقتحمون الملعب !

دبلوماسي عراقي: السلاح الروسي كان أحد أسباب انتصارنا على داعش

بالفيديو...هذا هو الموقف الياباني والأمريكي والصيني من كوريا الشمالية

معارضون بريطانيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة للرياض بسبب اليمن

عدة احتمالات وراء آلام الصدر ..

اردوغان يبحث مع بوتين امكانية اخراج ارهابيي النصرة من الغوطة

الأکثر مشاهدة