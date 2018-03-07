روحاني: لا ينبغي القلق من صواريخنا واسلحتنا الدفاعية

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة الذي عقد صباح اليوم الاربعاء، حيث اشار الى تحركات بعض الدول في المنطقة تجاه ايران ومتابعة السيناريو القديم المتمثل باثارة الخوف منها (ايرانوفوبيا) وقال، ان ايران سعت وتسعى من اجل العزة الا انها لم ولن تفكر ابدا في ممارسة الغطرسة والعدوان على الاخرين، ولقد اثبت التاريخ بان ايران لم تظلم شعبا ابدا ولم تغتصب ارضا.. اننا لم نقصف جيراننا ابدا ولم نفرض الضغوط على شعوب المنطقة ولم نشرد شعبا من ارضه بل استضفنا مشردي الدول الاخرى.

واشار الى ان ايران دولة تمضي في مسار النمو والتقدم واضاف، على الجميع ان يعلم باننا لسنا قلقين من تقدم الاخرين ونعلم باننا نصل الى السمو في المنطقة حينما نتقدم سويا ونرغب بان تمضي جميع الدول الجارة والاقليمية في مسار يفضي الى السمو المادي والمعنوي.

واكد الرئيس روحاني بان قدرات ايران الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية خاصة العسكرية ليست ضد الاخرين واضاف، اننا لا نعزز قدراتنا العسكرية للهجوم على دولة اخرى بل ان قدراتنا الدفاعية هي للردع والدفاع عن البلاد فحسب.

واضاف، ان سلاحنا هو لتعزيز السلام والامن والاستقرار ومن اجل ان لا يعتدي علينا الاخرون، لذا لا ينبغي ان يقلق احد من سلاحنا وصواريخنا او تعزيز قدراتنا الدفاعية. لان التاريخ يقول لنا باننا وعلى مدى الاعوام الـ 40 بعد الثورة لم نعتد على احد في حين لو كنا نسعى للهيمنة لكنا فعلنا ذلك في الكثير من المراحل التي كانت فيها الظروف مهيأة الا اننا لم نسئ استغلال اي فرصة من هذا القبيل.

وصرح الرئيس روحاني باننا نستخدم قدراتنا دوما لتقوية الاخرين واضاف، انه حينما غزا العراق الكويت استضفنا (النازحين) الكويتيين في الجنوب وفي غرب البلاد استضفنا (النازحين) العراقيين الذين لجاوا الينا حيث استضفناهم وقدمنا العون لهم.

وقال الرئيس الايراني، ان الذين يشعلون الحروب وينشرون الدمار ويمارسون الفوضى في المنطقة منذ 70 عاما وارتكبوا المجازر ومنها في صبرا وشاتيلا، لا يحق لهم التحدث عن خطر ايران، فايران لا تشكل خطرا على احد وهي عنصر امن واستقرار للمنطقة كلها وبطبيعة الحال تدافع عن حقوقها جيدا.

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