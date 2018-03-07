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معارضون بريطانيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة للرياض بسبب اليمن

معارضون بريطانيون يطالبون بوقف تصدير الأسلحة للرياض بسبب اليمن
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

دعت المعارضة البريطانية إلى استغلال زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التي تبدأ اليوم إلى لندن، من أجل فتح ملف العدوان السعودي على اليمن، مطالبين حكومة تيريزا ماي يوقف تصدير الأسلحة إلى المملكة. وبرزت أصوات من حزب العمال المعارض وكذلك من جهات حقوقية بريطانية بخصوص هذه الزيارة.

العالم - اوروبا

ولفتت صحيفة اندبندنت إلى أن ملف بيع بريطانيا أسلحة للسعودية سيكون على جدول النقاشات خلال الزيارة، ونقلت عن رئيس حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، قوله لها: "على تيريزا ماي أن تستغل هذه الزيارة لإعلان أن المملكة المتحدة لن تواصل تزويد السعودية بالأسلحة طالما استمر القصف المدمر الذي تقوده السعودية في اليمن".

وأضاف القيادي المعارض للصحيفة، أن على لندن إظهار موقفها الواضح حيال ملف حقوق الإنسان والحقوق المدنية في السعودية أيضا، بينما طالب حزب العمال بتعليق مبيعات الأسلحة بانتظار حصول مراجعة من لجنة تحقيق تقودها الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن وانتهاكات قوانين حقوق الإنسان الدولية في ذلك البلد.

من جانبها، قالت كيت آلن، مسؤولة بريطانيا في "منظمة العفو الدولية"، إن على بريطانيا استغلال زيارة ولي العهد السعودي لإظهار صلابة موقفها حيال القضايا الشائكة في المملكة وخارجها. كما طالب أيضا بوقف تصدير الأسلحة بحال كان هناك إمكانية لاستخدامها في اليمن.

وأوردت الصحيفة أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، كان قد تناول هذه المطالبات في مقابلة عبر الراديو مع إذاعة "راديو 4" التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية زاعماً إن الاعتراضات ناجمة عن "سوء فهم" لطبيعة الحرب في اليمن.

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