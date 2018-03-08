العالم - مصر

وألقت الشرطة القبض على فهمي الأسود وصديقته أنابيل ساليبادا الشهر الماضي في شقة سكنية في مبنى لا تفصله عن السفارة الأمريكية في مانيلا سوى بضعة عقارات.

وقالت الشرطة، إنها "عثرت في المكان على أسلحة وذخيرة ومواد تستخدم في صنع قنابل"، مشيرة إلى أنها فتحت "تحقيقا شاملا" لتحديد مدى علاقتهما بالمتشددين.

ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على رفض القضية إلى أن يحصل على نسخة من قرار ممثل الادعاء.

من جهته، أكد الادعاء أن الاتهامات التي وجهت إليهما بحيازة أسلحة ومتفجرات ضعيفة وربما ملفقة، وأن السلاح المقدم كدليل لم يكن سوى نسخة مقلدة.

وأشار إلى أن الاثنين لم يظهرا في أي صورة للشرطة وبحوزتهما الأسلحة والمتفجرات.

وأضاف الادعاء في بيان، أن الصور التي قدمتها الشرطة التقطت في غرفة غير تلك التي كان يستأجرها الأسود، ما يعزز ما قاله المصري من أنه لم يكن موجودا بالمكان وقت المداهمة، وأنه نقل إلى غرفة أخرى تحوي متفجرات.

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