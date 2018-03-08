نتائج جولة المباحثات الرسميةبين العبادي ونائب الرئيس الايراني

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واعرب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن اعتزازه بتطور العلاقات بين الشعبين والبلدين العراقي والايراني والتطلع لتوسيعها في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وكل مايخدم مصالح الشعبين والبلدين.

وجدد سيادته خلال الايجاز الصحفي المشترك الذي عقد في ختام المباحثات الرسمية ترحيبه بنائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد اسحق جهانغيري واعضاء الوفد المرافق له في بغداد السلام .

ووجه حيدر العبادي الشكر للجمهورية الاسلامية الايرانية لوقوفها مع العراق ضد الارهاب حتى تحقيق النصر وتحرير ارضنا ومدننا من داعش والذي تم بتضحيات العراقيين الجسيمة من جميع اطياف الشعب العراقي.

واكد سيادته ان العراق في مقدمة الدول التي تحارب الارهاب وتُبعد خطره عن دول المنطقة، مضيفا اننا قضينا على داعش عسكريا ومازلنا نحارب الفكر الارهابي المنحرف.

ورحب حيدر العبادي بمساهمة ايران وشركاتها في مجال الإعمار ، مشيرا الى مشاركة ايران بملياري دولار لإعمار العراق.

وتابع العبادي: امامنا فرصة للعمل المشترك في إرساء السلام والاستقرار وإنهاء النزاعات المسلحة في المنطقة على اساس التعاون واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



واكد سيادته ان المباحثات مع الجانب الايراني شملت التجارة وترسيم الحدود وشط العرب والمياه والتعاون الاقتصادي والتجاري وتحويل الاموال وان هناك نقاشاً بين الوفدين والمختصين لمتابعة ذلك وتوقيع محضر الاجتماع بين البلدين.

من جهته وجه نائب الرئيس الايراني السيد جهانغيري الشكر حيدر العبادي، مؤكدا دعم بلاده ووقوفها مع العراق وشعبه لتعزيز التعاون الستراتيجي بين البلدين،

وبين ان المشتركات التأريخية والجغرافية تدعونا لتطوير العلاقات بين بلدينا، مشيداً بانتصار العراق على الارهاب الداعشي وإحباط المؤامرات بفضل الفتوى الدينية وتضحيات العراقيين ، مبدياً الرغبة في تطوير مستوى العلاقات في مختلف المجالات والمضي بمشاريع نقل الغاز وعقد اتفاقات في مجال البترول والعلاقات المصرفية لتسهيل عمل المستثمرين والصناعيين وزوار العتبات المقدسة .