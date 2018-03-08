قائد الثورة يزور أسرة شهيد أحداث الشغب الاخيرة+صور

العالم - ايران

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية ان آية الله خامنئي قام مساء امس الأربعاء بزيارة تفقدية الى منزل الشهيد "علي بايرامي"، أحد شهداء قوى الأمن الداخلي الثلاثة الذين استشهدوا في احداث الشغب الاخيرة التي وقعت في شارع باسداران شمال العاصمة الايرانية طهران.

يذكر انه خلال تجمع لعناصر من فرقة "دراويش كناباد" في منطقة باسداران الواقعة شمال شرق طهران مساء الاثنين 19 شباط/ فبراير الماضي، اقدم عدد من المغرر بهم على مهاجمة قوى الامن الداخلي بحافلة ما ادى الى استشهاد 3 من كوادرها واستشهاد تعبوي بعملية دهس فيما أصيب 30 من قوى الامن الداخلي ومن المواطنين العاديين.

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