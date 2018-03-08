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لافروف ينفي تصريحات الخارجية الأمريكية حول عدم إمكانية عقد لقاء مع تيلرسون

لافروف ينفي تصريحات الخارجية الأمريكية حول عدم إمكانية عقد لقاء مع تيلرسون
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

نفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، حول عدم مناقشة إمكانية عقد لقاء بينه وبين ريكس تيليرسون.

العالم - اوروبا

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في زيمبابوي اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، "ما كنت أريد التحدث حول هذا الموضوع، إلا أنني علمت أن الأمريكيين أعلنوا يوم أمس أنه لم يجري بحث إمكانية عقد لقاء بيني وبين تيلرسون في أديس أبابا. وبما أنهم قاموا بذلك، أود التأكيد بأن ذلك غير صحيح".

وأوضح لافروف أن "تيلرسون اقترح بنفسه إيجاد المكان والزمان المناسبين، بعد تعذر عقد لقاء في نيويورك على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي".

 وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، غير  موجود حتى الآن على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي.

المصدر: القدس العربي

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