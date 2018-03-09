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شاهد: تكريم مصور قناة العالم الشهيد "يزن كحيل" بالعاصمة طهران

الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

تخليدا لذكرى مصور قناة العالم الشهيد في سوريا "يزن كحيل" تم بث فيلم وثائقي عن تضحيات هذا الشهيد خلال الحفل الختامي لمهرجان "جام جم" التلفزيوني الذي اقيم الليلة في العاصمة طهران .

العالم - إيران

وفي الحفل الختامي لمهرجان جام جم التلفزيوني مساء اليوم الخميس والذي يصادف ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) ويوم الأم، تم إجلال وتقدير الشهيد "يزن كحيل" مصور قناة العالم في سوريا، كما تم تكريم عائلته.

كما أشاد رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الايراني عبدالعلي علي عسكري بأداء هذا الشهيد المميز في تصوير تضحيات الجيش السوري وحلفاءه أثناء تطهير الاراضي السورية من دنس الارهاب.       

والشهيد هو نجل مراسلة قناة العالم ضياء قدور، واستشهد اثر انفجار لغم من مخلفات الارهابيين في ريف حلب الجنوبي.

وساهم الشهيد في تصوير العديد من المعارك، كان ابرزها عمليات الجيش وحلفائه في ريف حلب الشرقي ضد عناصر جماعة داعش الارهابية.

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