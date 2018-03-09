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جهانغيري يصل الى النجف الأشرف

جهانغيري يصل الى النجف الأشرف
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

وصل النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري والوفد المرافق له الى محافظة النجف الاشرف.

العالم - العراق

وأفاد مصدر محلي بحسب "الفرات نيوز" اليوم ان" النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري وصل مساء، اليوم الخميس، الى النجف الاشرف عبر مطارها الدولي".

وأضاف ان" محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري والقنصل الايراني في النجف الاشرف والوفد المرافق لهما، كانوا في استقبال جهانغيري".

وكان جهانغيري، قد وصل بغداد ظهر يوم الاربعاء الماضي، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام، والتقى خلالها برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي.

وفي مؤتمر صحفي مع العبادي: أكد جيهانغيري، أن ايران تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والمصرفي والاستثماري مع العراق، معتبراً أن العلاقات الايرانية العراقية استراتيجية ويجب تطويرها.

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