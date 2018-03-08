بالتزامن مع زيارة بن سلمان...وزير دفاع بريطانيا يهاتف نظيره القطري

العالم - السعودية

ويأتي الاتصال الهاتفي، في الوقت الذي يقوم فيه ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، بزيارة رسمية إلى بريطانيا.

وتناول الاتصال، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع القطرية، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، سبل تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، وتعزيزها.

كما تضمن الاتصال الهاتفي أيضا، بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الخليجية.

​وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد أعلنت مقاطعتها الدوحة، بسبب اتهامات متعلقة بدعم قطر للإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة مرارا وتكرارا.

106-1