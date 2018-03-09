ترامب يستثنى كندا و المكسيك من الرسوم الجمركية الجديدة

العالم-الامريكيتان

قالت وكالة "رويترز"، أمس الخميس 8 مارس / أذار، أن ترامب مضى قدما في فرض رسوم جمركية على واردت الصلب بنسبة 25 في المئة، إضافة إلى 10 في المئة على واردات الألومنيوم. مشيرة إلى أنه استثنى كندا والمكسيك رغم حديثه السابق أن تلك القرارات سيتم فرضها على كل الدول.

ويعتبر ترامب أن إغراق السوق بواردات الصلب والألومنيوم يمثل إعتداء على الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا الشركات العاملة في هذا المجال إلى أن تنقل استثماراتها داخل أمريكا.

ويرى ترامب أن الإنتاج المحلي لتلك الصناعات ضروري لاعتبارات الأمن القومي الأمريكين مشيرا إلى أنها السبيل الأفضل لتجنب دفع الرسوم الجديدة.

وقال ترامب: "من لا يريد دفع رسوم جمركية فعليه أن ينقل مصانعه إلى أمريكا".