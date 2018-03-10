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بالصور.. كندا تعتذر لامرأة سوداء بـ"ورقة نقدية" بعد 70 سنة

بالصور.. كندا تعتذر لامرأة سوداء بـ
الجمعة ٠٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت كندا الخميس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، ورقة نقدية جديدة من فئة 10 دولارات، تعد الأولى بمواصفاتها في تاريخ البلاد.

العالم - الأميركيتان

وتحمل ورقة العملة الجديدة، للمرة الأولى في تاريخ كندا، صورة سيدة لا تنتمي إلى العائلة الملكية البريطانية، بل هي سيدة من العرق الأسود تدعى "فايولا ديزموند"، وقد عرفت بدفاعها عن الحقوق المدنية.

وكتب بنك كندا (مصرف كندا المركزي) في موقعه على الإنترنت، تحت عنوان "الشجاعة والكرامة"، عن ديزموند قائلا: "إنها سيدة أعمال سوداء ناجحة، سجنت وأدينت وغرمت بسبب رفضها مغادرة مقعد مخصص للبيض في السينما عام 1946".

وأضاف بنك كندا المركزي أن قصة ديزموند كانت مصدر إلهام للسعي وراء المساواة العرقية عبر كندا، وقصتها جزء دائم من المتحف الكندي في مجال حقوق الإنسان.

وحضر وزير المالية الكندي بيل مورنو، وحاكم مصرف كندا المركزي ستيفن بولو، مراسم إطلاق العملة الورقية الجديدة في مدينة هاليفاكس جنوب شرقي البلاد.

 


 

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