ابن سلمان يضمن شراء 48 مقاتلة "تايفون" بريطانية

العالم - السعودية

وزار إبن سلمان لندن لمدة ثلاثة أيام في مهمة تستهدف بناء علاقات تجارية واستثمارية أوسع نطاقا والتقى مع الملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزراء ومسؤولين تنفيذيين بعدة شركات.

ووقع البلدان خطاب نوايا لوضع اللمسات الأخيرة على محادثات بشأن طلبية لشراء 48 مقاتلة تايفون التي تصنعها شركة (بي.إيه.إي) سيستمز في صفقة بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية.

وقال البلدان أيضا إنهما أبرما صفقات تجارية تزيد قيمتها على ملياري دولار دون تقديم أي تفاصيل.

وصفقة المقاتلات تايفون قيد المناقشة منذ سنوات لكن إبرامها واجه صعوبات.

وقال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون "فتحت زيارة ولي العهد فصلا جديدا في العلاقات التاريخية التي تربط بلدينا".

وأضاف "اتخذنا خطوة حيوية صوب وضع اللمسات النهائية على طلبية أخرى لشراء طائرات تايفون"، وزعم ان من شأن هذه الصفقة التسليحية أن "تعزز الأمن في الشرق الأوسط" وتدعم "الصناعة البريطانية والوظائف في قطاع الطيران البريطاني الذي لا يبارى".

وكانت السعودية وبريطانيا قد حددتا هدفا لحجم التبادل التجاري والاستثمار يبلغ 65 مليار جنيه استرليني في الأعوام المقبلة، مع تطلع لندن لأسواق جديدة لقطاع خدماتها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بينما يسعى ولي العهد السعودي لطمأنة المستثمرين إلى مناخ العمل في بلاده.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء عن العلاقات الامنية بين البلدين وزعمت إن "جميع مبيعات الأسلحة خاضعة لقواعد دقيقة".

وكانت صفقة المقاتلات تايفون قد واجهت صعوبات في مفاوضات حول مكان إنتاج الطائرات مع حرص السعودية على أن يتم جزء من العملية على أراضيها.

وقال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة السلاح "هذا الاتفاق المخزي، إذا تمت الموافقة عليه، فسيتم الاحتفال به في قصور الرياض ومن جانب الشركات التي ستستفيد منه، لكنه سيعني مزيدا من الدمار لشعب اليمن".

يذكر، ان الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت في وقت سابق من إسقاط طائرة حربية لتحالف العدوان السعودي في سماء مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، حيث أعلنت وحدة الدفاعات الجوية ان الطائرة "تايفون" التي تم اسقاطها بصاروخ أرض جو بعد متابعتها ورصدها في أجواء مديرية نهم تعد من أحدث الطائرات الحربية لقوى العدوان.

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