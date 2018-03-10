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هدية لإبن سلمان ... شجرة آل سعود التي سقيتها بريطانيا !!

هدية لإبن سلمان ... شجرة آل سعود التي سقيتها بريطانيا !!
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

جمع تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عشاء عمل مساء الخميس ، في مقر إقامتها الريفي في باكينغهامشير.

العالم - منوعات 

وكشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن كواليس العشاء، الذي تناول مناقشة مجموعة من القضايا الشائكة، مثل أزمة اليمن، واتفاقات الدفاع والأمن.

وتضمن العشاء أيضا تقديم ماي هدية وصفت بأنها "غير تقليدية" إلى ولي العهد السعودي.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطانية إن تلك الهدية عبارة عن "وثيقة تاريخية" تظهر شجرة عائلة آل سعود.

وقالت الحكومة البريطانية إن الوثيقة التي كانت موضوعة في إطار أعدها في الأصل قنصل الملكة فيكتوريا في جدة عام 1880.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيسة الوزراء "اعتقدت رئيسة الوزراء أنها ستكون هدية لطيفة ومناسبة".

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد تطرق السيدة ماي إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، وضرورة أن تتحرك السعودية لإنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

أما عن باقي كواليس العشاء، أشارت "الإندبندنت" إلى أن ابن سلمان وماي تناولا "سمك الهلبوت، مع الخيار والفجل والليمون، ثم تلتها أضلاع الضأن مع مرق كتف الضأن والبطاطس، مع الحلوى من التشيز كيك الخاصة بيوركشاير مع الزنجبيل".

 

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