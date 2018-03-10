تعرف على الدقائق الأخيرة قبل الهجوم على الضابط الروسي السابق ببريطانيا

العالم - أوروبا﻿

وتظهر الصور سكريبال (66 عاماً) وهو يسير برفقة سيدتين إحداهما تبدو أنها إبنته يوليا (33 عاماً).

ولا تُعرف، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، هوية المرأة الأخرى التي ظهرت في الصور.

وتعتقد الشرطة البريطانية أنّ الرجل وإبنته تعرضا لهجوم بغاز الأعصاب.

وكان قد عُثر يوم الأحد الماضي على سكريبال، وهو كولونيل سابق في الإستخبارات العسكرية الروسية، فاقداً الوعي مع إبنته على مقعد أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبوري جنوب غرب بريطانيا ويخضعان حالياً للعلاج في أحد مستشفيات المنطقة وهما في حالة حرجة.

يذكر، أن سيرغي سكريبال تم اعتقاله في روسيا عام 2004، وصدر بحقه حكم بالسجن 13 عاما بتهمة الخيانة العظمى. وبعد 6 سنوات تم تسليمه للولايات المتحدة في إطار صفقة تبادل المعتقلين في قضايا التجسس. وفي وقت لاحق حصل سكريبال على حق اللجوء في بريطانيا.

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