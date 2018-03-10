بروجردي: الاعتداء على السفارة الايرانية تم بموافقة الشرطة البريطانية

العالم - ايران

وقال بروجردي في تصريحه اليوم السبت، ان مسؤولية امن السفارة الايرانية في بريطانيا او اي نقطة اخرى، وفقا للمعاهدة الدولية ذات الصلة، تقع على عاتق الحكومة المضيفة، لذا فانه على الحكومة البريطانية تحمل كافة المسؤوليات المترتبة على هذا الاعتداء على سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية وان تقوم بواجباتها.

واشار الى ان الحفاظ على امن السفارات يتم بصورة خاصة من قبل قوى الامن والشرطة واضاف، ان اعتلاء هؤلاء الافراد لشرفة السفارة والاعتداء على ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن لا يمكنها ان تتم من دون موافقة او غض الطرف من قبل قوات الامن والشرطة البريطانية.

وحمّل الحكومة البريطانية مسؤولية هذا الخرق الامني ضد السفارة الايرانية، معتبرا ما قامت عناصر من الفرقة الشيرازية بانه مجرد استعراض دعائي امام الراي العام لا اكثر.

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