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بروجردي: الاعتداء على السفارة الايرانية تم بموافقة الشرطة البريطانية

بروجردي: الاعتداء على السفارة الايرانية تم بموافقة الشرطة البريطانية
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، بان الاعتداء على السفارة الايرانية في بريطانيا لم يكن ليحدث من دون موافقة او غض الطرف من جانب قوات الامن والشرطة البريطانية.

العالم - ايران

وقال بروجردي في تصريحه اليوم السبت، ان مسؤولية امن السفارة الايرانية في بريطانيا او اي نقطة اخرى، وفقا للمعاهدة الدولية ذات الصلة، تقع على عاتق الحكومة المضيفة، لذا فانه على الحكومة البريطانية تحمل كافة المسؤوليات المترتبة على هذا الاعتداء على سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية وان تقوم بواجباتها.

واشار الى ان الحفاظ على امن السفارات يتم بصورة خاصة من قبل قوى الامن والشرطة واضاف، ان اعتلاء هؤلاء الافراد لشرفة السفارة والاعتداء على ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن لا يمكنها ان تتم من دون موافقة او غض الطرف من قبل قوات الامن والشرطة البريطانية.

وحمّل الحكومة البريطانية مسؤولية هذا الخرق الامني ضد السفارة الايرانية، معتبرا ما قامت عناصر من الفرقة الشيرازية بانه مجرد استعراض دعائي امام الراي العام لا اكثر.

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