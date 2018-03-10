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البرلمان الإيراني سيبحث الهجوم على السفارة الايرانية في لندن

البرلمان الإيراني سيبحث الهجوم على السفارة الايرانية في لندن
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي 'الايراني كمال دهقاني فيروزآبادي' ان البرلمان سيعقد غدا الاحد جلسة لمناقشة موضوع العلاقات مع الاتحاد الاوروبي وكذلك الهجوم على السفارة الايرانية في لندن.

العالم - إيران

واضاف فيروزآبادي اليوم السبت في تصريح صحفي، ان مساعدي وزير الخارجية في الشؤون السياسية والاقتصادية عباس عراقجي وغلام رضا انصاري سيشاركان في جلسة الغد.

واوضح ان اللجنة البرلمانية للامن القومي والسياسة الخارجية ستناقش غدا التطورات التي طرأت على العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي الى جانب قضية هجوم شنته الفرقة الشيرازية المتطرفة على سفارة ايران لدى لندن والاساءة للعلم الايراني.

يذكر ان السفارة الايرانية في لندن تعرضت امس الجمعة الى تعرض من قبل "الفرقة الشيرازية" حيث اعتلى خمسة من اتباع هذه الفرقة الشرفة الخارجية لمبنى السفارة.

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