الدور المؤثر لإيران في إرساء السلام والتقارب بين دول المنطقة

العالم - إيران

ولدى لقائه مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية، علي اكبر ولايتي، اليوم بطهران، قال بيتر ماورير: ان إيران تلعب دورا مؤثرا في التقارب بين دول المنطقة وإرساء السلام في الشرق الاوسط.

وأعرب ماورير عن تقديره لإيران لدورها في المنطقة، وأعرب عن امله بأن تكون المحادثات مع ولايتي مثمرة، وقال: لدينا علاقات جيدة مع ايران منذ الماضي، وهذه العلاقات مازالت راسخة.

وأضاف: إن لإيران دورا عظيما في تنمية المنطقة، ونحن نشهد تجسيدا لهذا التأثير.. وإن تنمية العلاقات مع ايران تتطلب المزيد من التعاون، ونحن ندعم هذا الامر.

وأردف: يمكننا تعزيز التقارب في العلاقات ومجالات التعاون، ونحن مستعدون قدر المستطاع لتنمية التعاون.

