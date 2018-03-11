البث المباشر

مساعدة الرئيس الإيراني تلتقي الرئيسة الشيلية السابقة

مساعدة الرئيس الإيراني تلتقي الرئيسة الشيلية السابقة
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

التقت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون القانونية السيدة 'لعيا جنيدي' بالرئيسة الشيلية المنتهية ولايتها 'ميغله باتشلت'.

العالم - ايران 

وتجري مساعدة الرئيس الايراني والوفد المرافق حاليا زيارة رسمية لجمهورية شيلي للمشاركة في مراسم القسم الدستوري للرئيس الشيلي الجديد، حيث التقت بالرئيسة المنتهية ولايتها وبحثت معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوهت السيدة باتشلت في هذا اللقاء الى العلاقات المتنامية خلال فترة رئاستها بين طهران وسانتياغو؛ معربة عن املها بان تشهد الفترة الجديدة لرئاسة الجمهورية في بلادها استمرارا لهذه العلاقات.

بدورها نوهت السيدة جنيدي في هذا اللقاء الى اهمية وتركيز الجمهورية الاسلامية في مرحلة ما بعد انتصار الثورة على النهوض بمستوى السيادة الشعبية والدفاع عن حقوق المواطنة ومكانة المرأة في البلاد.

وتطرقت مساعدة الرئيس الايراني الى الظروف العصيبة الناجمة عن الحروب وتواجد الجماعات الارهابية، والتي يتعرض لها الاطفال والنساء في عدد من بلدان المنطقة مثل اليمن وفلسطين وبعض المناطق في سوريا. 

وفي الختام تمنت السيدة جنيدي للرئيسة الشيلية السابقة (السيدة ميغله باتشلت) بدوام التوفيق والازدهار في مهامها الجديدة.

روابط ذات صلة

ايران تشارك في المشاريع العلمية المشتركة مع اندونيسيا

مسؤول كردي: ايران سجلت صفحة ذهبية في التاريخ لدورها الفريد في مكافحة داعش

حجم انتاج ايران من الصلب بلغ 32 مليون طن سنويا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مدير CIA: ترامب لن يقدم تنازلات لكيم جونغ أون!

حزب إسرائيلي ينقض "عهده" مع نتنياهو

القاهرة تستضيف المؤتمر الأول للمرأة الليبية

الهلال الأحمر السوري يستعد لإرسال قافلة مساعدات إنسانية عاجلة لعفرين وتل رفعت

حمد بن جاسم يغرّد: قطر شاركت في التقارب مع "إسرائيل"

تهديد السفير الايراني في بريطانيا بالقتل

بالفيديو .. تشيع جثمان الشهيد"عمير شحادة" بنابلس

الجيش الفلبيني يقتل 44 مسلحا في معارك جنوبي البلاد

رسالة شفهية من أمير قطر إلى البشير

وزيرة ألمانية: سياسات ترامب تعرض الاقتصاد العالمي للخطر

جيش البحر التونسي ينقذ 10 مهاجرين غير نظاميين

الدوري الايطالي الفوز الحادي عشر تواليا ليوفنتوس بالتغلب على أودينيزي

مدعي عام طهران: الحكم بالسجن 6 سنوات على جاسوس مزدوج الجنسية

تهديدات بالقتل لرئيس وزراء ولاية ألمانية بعد تغريدة عن عفرين

محللون يكشفون لماذا طلب اردوغان تدخل الناتو في سوريا؟

الحريري يعلن أسماء مرشحي تيار المستقبل للإنتخابات

إنعقاد محكمة سائق الحافلة التي دهست كوادر الامن الداخلي الإيراني

الوجه الأبشع للعنصرية.. بالصور؛ السفير جالساً والوزير واقفاً.. لأنه ليس من "آل سعود"!

أكاديمي سوداني لـ”عيال زايد”: اعرفوا حجمكم قبل أن...

بوتين يكشف عن "مأثرة سرية" لعريف روسي في سوريا

الأکثر مشاهدة