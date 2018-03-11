مساعدة الرئيس الإيراني تلتقي الرئيسة الشيلية السابقة

العالم - ايران

وتجري مساعدة الرئيس الايراني والوفد المرافق حاليا زيارة رسمية لجمهورية شيلي للمشاركة في مراسم القسم الدستوري للرئيس الشيلي الجديد، حيث التقت بالرئيسة المنتهية ولايتها وبحثت معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوهت السيدة باتشلت في هذا اللقاء الى العلاقات المتنامية خلال فترة رئاستها بين طهران وسانتياغو؛ معربة عن املها بان تشهد الفترة الجديدة لرئاسة الجمهورية في بلادها استمرارا لهذه العلاقات.

بدورها نوهت السيدة جنيدي في هذا اللقاء الى اهمية وتركيز الجمهورية الاسلامية في مرحلة ما بعد انتصار الثورة على النهوض بمستوى السيادة الشعبية والدفاع عن حقوق المواطنة ومكانة المرأة في البلاد.

وتطرقت مساعدة الرئيس الايراني الى الظروف العصيبة الناجمة عن الحروب وتواجد الجماعات الارهابية، والتي يتعرض لها الاطفال والنساء في عدد من بلدان المنطقة مثل اليمن وفلسطين وبعض المناطق في سوريا.

وفي الختام تمنت السيدة جنيدي للرئيسة الشيلية السابقة (السيدة ميغله باتشلت) بدوام التوفيق والازدهار في مهامها الجديدة.