حجم انتاج ايران من الصلب بلغ 32 مليون طن سنويا

العالم - ايران

واضاف سبحاني فر خلال لقائه اهالي مدينة سبزوار (شرق)، ان احدى استراتيجيات تحقيق الاقتصاد المقاوم تتمثل في زيادة الصادرات غير النفطية معلنا بذلك ان الاستثمار في قطاع انتاج الصلب سيسهم في تحقيق التنمية في البلاد.

وتابع قائلا، ان انتاج ايران من القمح زاد من خمسة ملايين طن الى 14 مليون طن سنويا مما تمكنت بذلك من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه.

وحول حجم انتاج البذور الزيتية قال انه ازداد من 50 الف طن إلى 400 الف طن سنويا كما ان انتاج السكر ازداد من مليون طن الى مليون و 800 الف طن سنويا حاليا.

وردا على سؤال حول سبب وجود بعض المشاكل الاقتصادية في البلاد رغم رفع الحظر المفروض عليها اوضح، إن هناك بعض دول تشتري النفط الايراني مقابل السلع خوفا من العقوبات الامريكية.

واكد انه و رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها ايران بسبب فرض العقوبات عليها فانها تمضي في مسار التنمية والتقدم، واضاف ان العدو يسعى وراء بث اليأس و الخيبة في المجتمع الايراني إلا ان مخططاته هذه باءت بالفشل بفضل وحدة الشعب والتفافه حول القيادة.