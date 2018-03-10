البث المباشر
مراسل العالم: تجدد القصف لليوم الخامس على التوالي بقذائف الهاون على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي من ناحيتي بنش وبروما المجاورتين
مراسل العالم: المجموعات المسلحة تواصل منع أهالي الغوطة الشرقية من الوصول الى الممرين الانسانيين وتهدد بقتل كل من يفكر بالخروج
الجيش السوري يحاصر التنظيمات الارهابية في مدينة حرستا ناريا بشكل شبه كامل بعد سيطرته على "كازية كيلاني" الواقعة على اتوستراد "دوما - حرستا"
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على كامل بلدة مسرابا في عمق الغوطة الشرقية ويستهدف عربات المسلحين الفارين من محاور الاشتباك ويدمر معظمها بمن فيها
مراسل العالم: مسلحو الغوطة الشرقية بستهدفون بقذائف الهاون ضاحية الاسد السكنية
مراسل العالم: إصابة ثلاثة أطفال أحدهم حالته حرجة بقصف صاروخي سعودي على منازل المواطنين في مديرية الظاهر بصعدة
مراسل العالم: استشهاد امرأة و 3 أطفال بنيران المجموعات الإرهابية أثناء محاولتهم الخروج من الممر الإنساني المؤدي من جسرين إلى المليحة في الغوطة الشرقية
ندوة في جنيف تکشف جرائم السعودية في العدوان علی اليمن
مراسل العالم: تدمير مدرعة عسكرية إماراتية تابعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي لليمن
مراسل العالم: اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش السوري حاليا على محور افتريس سقبا حرستا في عمق الغوطة الشرقية

حجم انتاج ايران من الصلب بلغ 32 مليون طن سنويا

حجم انتاج ايران من الصلب بلغ 32 مليون طن سنويا
السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال رمضان علي سبحاني، عضو لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشورى الاسلامي: ان حجم انتاج ايران من الصلب كان يبلغ 14 مليون طن سنويا قبل اربع سنوات، فيما ارتفع الى 32 مليون طن حاليا.

العالم - ايران

واضاف سبحاني فر خلال لقائه اهالي مدينة سبزوار (شرق)، ان احدى استراتيجيات تحقيق الاقتصاد المقاوم تتمثل في زيادة الصادرات غير النفطية معلنا بذلك ان الاستثمار في قطاع انتاج الصلب سيسهم في تحقيق التنمية في البلاد.

وتابع قائلا، ان انتاج ايران من القمح زاد من خمسة ملايين طن الى 14 مليون طن سنويا مما تمكنت بذلك من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه.

وحول حجم انتاج البذور الزيتية قال انه ازداد من 50 الف طن إلى 400 الف طن سنويا كما ان انتاج السكر ازداد من مليون طن الى مليون و 800 الف طن سنويا حاليا.

وردا على سؤال حول سبب وجود بعض المشاكل الاقتصادية في البلاد رغم رفع الحظر المفروض عليها اوضح، إن هناك بعض دول تشتري النفط الايراني مقابل السلع خوفا من العقوبات الامريكية. 

واكد انه و رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها ايران بسبب فرض العقوبات عليها فانها تمضي في مسار التنمية والتقدم، واضاف ان العدو يسعى وراء بث اليأس و الخيبة في المجتمع الايراني إلا ان مخططاته هذه باءت بالفشل بفضل وحدة الشعب والتفافه حول القيادة.

روابط ذات صلة

شاهد بالتفاصيل.. ايران تعترض علی حادثة السفارة وبریطانیا تعتذر

ولايتي يؤكد استراتيجية العلاقات بين ايران والعراق

ايران وروسيا توقعان 10 وثائق للتعاون الثنائي

عقد اجتماع وزاري رباعي بين ايران واذربيجان وجورجيا وتركيا في باكو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

صندوق النقد الدولي يرفض الموازنة العراقية لعام 2018

تركيا.. السلطات الامنية تفرج عن صحفيين معارضين

أفغانستان: مقتل 18 عسكريا في اشتباك مع مسلحي طالبان

بالفبدبو.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة في ريف دير الزور الشرقي

 شاهد.. آل الشيخ يُهدي مطرب مصري هدية لا يمكن ادخالها الى مصر!

عطوان يتسائل: هل ستجدي استغاثة إردوغان بالناتو لحماية بلاده من الإرهاب؟

استعدادا لاعياد نوروز... كردستان تقرر فتح جميع الطرق الرئيسية مع المحافظات العراقية 

الشرطة الايرانية تضبط 17 طنا من المفرقعات

رئيس الصومال يوجه تحذيرا ضمنيا للإمارات

بالصور.. الجيش يؤمن خروج عائلات كانت محتجزة لدى الارهابيين في مسرابا

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الجزائر

شاهد/على طريقة الأفلام البوليسية.. سعودي ينقذ فتاة من خاطفيها!

لاعادة الخبز الجاف لطبيعته.. اليكم هذه الطريقة!

ظريف يجري عددا من اللقاءات الدبلوماسية في طهران

جاويش أوغلو يبرر اقتناء تركيا صواريخ "إس-400" الروسية

الجيش يقسم الغوطة 3 مناطق ويعزل دوما وحرستا معقلي المسلحين

بالفيديو.. هاجمته سمكة قرش وهو يشاهدها فكان المشهد مفجع!

اجتماع القيادات الأمنية وامراء الحشد لبحث تطورات ملف كركوك الأمني

البدء بتسجيل دور النشر الأجنبية للمشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب

التلفزيون السوري: خروج 600 مسلح من الغوطة في وقت لاحق

الأکثر مشاهدة